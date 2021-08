L'officialisation essentiellement marketing et symbolique d'Intel Arc, la future lignée de cartes graphiques Xe DGx du fondeur, a donc aussi logiquement marqué le coup d'envoi pour la machine à communication publique d'Intel, même si cela fait des mois déjà qu'on nous fait miroiter la chose avec des fuites officielles et officieuses.

En tout cas, cela veut désormais dire qu'il va fort certainement falloir se préparer mentalement à encaisser des mois de « vrai » marketing tantôt subtil, ostentatoire et/ou grinçant sur la dernière ligne droite vers les premiers produits au premier trimestre de 2022, surtout qu'il s'agira de la première vraie aventure du fondeur sur le marché des GPU auprès des joueurs, l'entreprise est donc sans doute d'autant plus motivée à bien faire passer le mot sur son arrivée imminente et commencer à semer le doute dans les rangs de la concurrence.

On ne peut tout de même qu'espérer qu'Intel ne fera pas l'erreur d'en faire trop pour un événement qui pourrait potentiellement être une phase importante de son histoire en supposant un alignement propice des planètes, mais qui pourrait très bien aussi faire un joli plat bien brûlant... Et donc, que penser des 1000 drones équipés de loupiottes que le fondeur a déployé pour déjà une nouvelle vidéo promotionnelle ?

Cette vidéo d'une minute ne nous montre évidemment pas grand-chose, on y notera surtout l'apparition de ce qui ressemble à une carte graphique dual slot avec un carénage bien carré surmonté de deux ventilateurs. Bref, probablement la conception la plus banale qui est à ce jour, loin du design de référence qui avait été imaginé à l'époque par des fans, mais qui ressemble beaucoup à cette image d'un prétendu engineering sample de DG2-512EU qu'avait publié un certain youtubeur en avril dernier.

Quoi qu'il en est, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il s'agit du futur flagship de la gamme, déjà imaginé par certains avec 512 EU et 16 Go de GDDR6, avec l'objectif d'aller chatouiller une RTX 3070 Ti ! On verra bien. En attendant, on se dit à bientôt pour encore plus de super marketing et de nouvelles fuites qui ne manqueront certainement pas de se produire !