Avec sa série des processeurs pour ordinateurs de bureau nommée Cezanne, AMD a renoué avec les APU sur le marché des constructeurs indépendants de PC. En effet, seuls les OEM avaient eu droit aux exemplaires de la précédente génération, notamment le 4700G, pourtant remplis de qualités pour ses performances graphiques provenant des IP VEGA. Or, pour une raison inconnue, ces modèles n’ont jamais été rendus disponibles en vente au détail pour le grand public.

Les Zen 5000 et le ralentissement de la progression de la pandémie de COVID suivant bon train, la firme a revu son jugement et proposé en vente libre les 5600G et 5700G, fournissant au passage quelques données techniques. Cependant, les plans exacts du bouzin restent secrets (logique), c’est pourquoi un habitué du genre, Fritzchens Fritz, s’est amusé à les photographier sous lampe aux proches IR afin de pouvoir en déduire un maximum quant à son orientation logique.

Or, il semblerait que le floorplanning, étape consistant à placer ensemble tous les sous-designs servant à la puce, requise pour la mise en production, ait eu des résultats étranges en matière d’optimisation. En effet, une partie du Ryzen pris en cliché, situé juste en dessous de l’iGPU, se voit inoccupée, bien que suffisamment grande pour rajouter 2 voire 3 unités de calcul graphique. De quoi imaginer une méthode de sélection de ces cœurs défectueux ? Au vu de la structure de la belle, la chose est peu probable, car les zones non gravées se révèlent être, en fait, des damiers et non du silicium gravé. La firme a potentiellement pu être intéressée par une VEGA 11, qui ne s’est de facto jamais retrouvée retenue, probablement de fait d’autre goulot d’étranglement plus important — qui a parlé de bande passante mémoire ? –. À moins qu'il ne s'agisse d'une conséquence des VEGA11 présents sur les APU de première génération et d'un bug quelque part ?

Pour le reste, ces photos d’excellentes qualités permettent de distribuer tous les détails du processeur scanné, en particulier le GPU sur la gauche, mais aussi le cluster de 8 cœurs sur la droite. Avis aux chercheurs de détails toujours plus fins ?