Si vous souhaitez changer de mémoire vive ou faire une nouvelle configuration, vu le cours de la RAM, la période n'est pas forcément inadaptée, mais pas franchement non plus la plus avantageuse. La dernière fois, nous vous avions parlé de Crucial, qui avait lancé des Ballistix Max, bien plus cadencées qu'auparavant. Aussi, un peu plus récemment, c'était au tour de Patriot de nous montrer des modules plus véloces, avec sa Viper 4 Blackout. Pour la mémoire vive, il y en a qui aiment les loupiotes ; d'autres préfèrent des produits plus sobres et passe-partout. Eh bien, pour le coup c'est à la marque Klev, filiale de SK Group, de nous dévoiler deux nouveaux kits DDR4, l'un avec de l'éclairage et l'autre avec un look des plus classiques - il y en a donc pour tous les goûts.

On vous présente les Cras XR RGB, un produit disponible dans plusieurs fréquences. La première version mouline à 3600 MHz, avec des timings de 18-22-22-42 et une tension de 1.35V - pas fou, fou niveau latences franchement. Ensuite vient la version 4000 MHz avec des timings en 19-25-25-45 et le modèle 4266 MHz en 19-26-26-46, tous deux en 1.4V. Ces modèles seront disponibles en 2 x 8 Go mais aussi en 2 x 16 Go, vous aurez donc le choix en fonction de votre plateforme et de vos besoins.

Ensuite viennent les Bolt XR, des modèles assez similaires, mais qui ne sont pas disponibles en 4266 MHz. On retrouve donc les mêmes spécifications pour les modules en 3600 MHz et 4000 MHz. Le dissipateur en revanche est quelque peu changé, avec l'absence d'éclairage et un look plus métallique. Bon finalement, on se rend vite compte qu'il s'agit simplement de la version low cost des Cras. On se doute que ce produit sera donc plus abordable pour le commun des mortels et devrait soulager quand même un peu le portefeuille.

Eh non, pas de date de sortie ou de prix pour les références citées. Les informations sont un peu maigres à vrai dire… Nous en saurons plus dans quelques semaines, les constructeurs annoncent et lancent souvent leurs produits dans la foulée. Au niveau de la concurrence, vous avez le choix sur les mémoires, avec les Corsair Vengeance LPX que l'on trouve souvent à bon prix pour des fréquences similaires ou bien les Ripjaws V de chez G.Skill, arborant des caractéristiques assez semblables. Bon, on peut quand même se consoler avec la garantie à vie, qui annonce souvent une certaine confiance de la part du constructeur en son produit.