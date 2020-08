On sort un peu d'Ampere et Geforce pour partir vers un domaine crucial du PC : la mémoire RAM. Ballistix, c'est la branche moins sage de la division mémoire de Micron, vendant ses produits sous la marque Crucial. On peut dire presque que Ballistix est à Crucial ce que HyperX est à Kingston si on peut faire une analogie.

Dans cette marque, on retrouve des barrettes sous le label Elite, Sport, mais aussi MAX +/- RGB. C'est cette dernière qui regroupe les puces les plus dociles, et donc les plus véloces, celles qui seront le plus à même de tenir des overclockings de foldingo. Actuellement, on retrouve, au mieux de leur forme, des Ballistix MAX en DDR4 4400, via 2x8 ou 2x16 Go cas 19 et 1.35V. Les MAX RGB s'arrêtent en DDR4 4000.

Mais la firme s'apprête à lancer dans le commerce un kit de 2x8 Go de DDR4 5100 cas 19. On peut en trouver sur le site Amazon, moyennant quand même la maudite, et non modique, somme de plus de 800€. Certes, il est vrai que les specs font envie, mais ça reste excessivement cher, sans oublier que dans trois matins, la DDR5 fera passer ces kits pour des pièces antiques limites asthmatiques. Pour certainement un peu moins cher, du moins on l'espère ! (Source Twitter)