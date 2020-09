Alors qu’on commence désormais à jouer avec les 300 Hz, les écrans 144 Hz ne sont plus des raretés exclusives et ruineuses comme ils l’ont été pendant des années, on peut même dire que « 144 Hz » est le nouveau « 60 Hz », du moins pour les écrans de jeu. Forcément, parce qu’ils sont plutôt abordables, il ne faut pas attendre monts et merveilles des deux nouveaux écrans Philips, par contre leurs caractéristiques sont suffisantes pour qui veut pouvoir jouer relativement confortablement sans se ruiner et avec un GPU plus ou moins modeste.

Sur la base identique autour d’une dalle VA 1080p fonctionnant à 144 Hz (plage 48-144 Hz) avec un temps de réponse MPRT de 1 ms (4 ms GTG), Philips propose deux diagonales, 24 pouces avec le 242E1GAJ et 27 pouces avec le 272E1GAJ. Pour l’un comme pour l’autre, le rétroéclairage est de type W-LED, la luminosité plafonne à 350 cd/m2, le contraste typique affiche 3500:1 pour le 24" et 4000:1 pour le 27", et les deux profitent des espaces de couleurs NTSC et sRGB (mais à des taux légèrement différents). La connectique est également identique, avec une prise DisplayPort et HDMI pour chacun.

Toutefois, le 242E1GAJ se distingue avec une certification FreeSync Premium (LFC, pas de HDR), tandis que Philips n’indique que de l’« adaptive sync » pour le second. En principe, cela ne change rien, FreeSync et G-Sync Compatible étant essentiellement les noms marketing des interprétations d'AMD et de Nvidia adossés au même standard adaptive sync de VESA, le 272E1GAJ en profitera donc aussi conformément à ce dernier, mais potentiellement sur une plage différente et sans LFC. Côté ergonomie, Philips ne mentionne aucune flexibilité de mouvement pour ses écrans, hormis l’option de se débarrasser du pied pour une fixation VESA 100 x 100.

Pour s’offrir la version 24 pouces, disponible immédiatement (pas comme les RTX 30, hein, comment ça « aucun rapport » ?), il faudra débourser seulement 179 €. Le modèle 27 pouces arrivera mi-octobre au prix indicatif de 219 €. Bref, ce ne sont pas des bombes de technologies, mais les tarifs sont assez raisonnables pour de telles caractéristiques et se permettre du jeu fluide occasionnel sans trop tirer sur la bourse. De quoi gêner Iiyama et sa gamme G-Master ?