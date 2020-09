Le constructeur Patriot nous avait dévoilé en mai des modules 32 Go pour sa DDR4 Viper Blackout mais aussi des SSD NVME entrée de gamme aux performances assez mitigées. Nous n'avions par contre pas eu de mise à jour au niveau de la fréquence sur les modèles Blackout, celle-ci restait bloquée en 3600 MHz. Bien que nous avions eu le droit à sa Viper Steel en 4400 MHz, nous restions quand même sur notre faim. Patriot répond, avec de nouvelles versions pour sa gamme, allants de 4133 à 4400 MHz, pour les amoureux de vitesse.

Nous restons sur des kits de 16 Go, en deux barrettes de 8 Go et fort probablement des puces Hynix M-Die, comme cela était le cas sur les anciennes versions. La société a fortement insisté sur la présence d'un PCB 10 couches permettant de baisser les pertes de signal. Pour la fréquence, en premier vous trouverez de la 4133 MHz, avec des timings de 18-22-22-42, de la 4266 MHz aux timings plus relâchés de 18-26-26-46 et enfin le modèle plus haut de gamme, la 4400 MHz avec ses latences de 18-26-26-46 - oui, la même chose que le modèle inférieur. Au niveau des tensions, rien de bien palpitant, nous arrivons à quelque chose de classique pour ce type de produit, avec du 1.4V à 1.5V en fonction des modèles. Ce ne sont donc pas des kits golden, 1.5V pour les fréquences annoncées parait assez haut - pour rappel, c'est le maximum préconisé par le JEDEC.

On espère quand même que les tarifs ne seront pas trop élevés... En tout cas vous aurez au moins le droit à une garantie à vie, c'est pas mal non ? Face à la concurrence, on pourra comparer ces références aux G.Skill Ripjaws V disponibles aussi en 4266 MHz, mais avec des latences plus avantageuses. Aussi, on pourra citer les bien connues Corsair Vengeance LPX, qui pour le coup se retrouvent avec un CL19 pas forcément très aguichant.