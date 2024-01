Quelques dÃ©tails sur Arrow Lake et Thunderbolt 5 (ou l'USB-C au Â²)

S’il est question pour Intel d’abandonner l’hyperthreading pour sa nouvelle architecture, le géant reste plus terre-à-terre en ce qui concerne la connectivité en reprenant peu ou prou celle des Raptor Lake Refresh — vous savez, les Core de 14e génération ? Petite nouveauté tout de même, si elle se confirme, Intel passerait à 20 lignes PCIe 5.0, de quoi rejoindre AMD avec 4 lignes dédiées au SSD M.2 et 16 pour le GPU. Pour le reste, on conserverait donc un lien DMI inchangé pour la liaison avec le chipset — 8 lignes PCIe 4.0 —, accompagné des 4 lignes PCIe 4.0 qui peuvent servir à divers contrôleurs additionnels. Mais le schéma fuité mentionne explicitement le contrôleur Thunderbolt. Et comme pour les Raptor Lake Refresh Mobile, c’est-à-dire les CPU pour laptops type i9-14900HX, Intel ferait appel au contrôleur Barlow Ridge, aka Thunderbolt 5.

Thunderbolt 5 qui a été officialisé en septembre dernier. Après la publication par l'USB-IF des spécifications de l'USB4 2.0 dont on ne se remet toujours pas de la terminologie, et après des années de bacchanales entre Intel (ex-taulier de Thunderbolt) et le consortium précédemment cité, enfin tout le monde va se mettre d'accord. Si la transition entre les normes Thunderbolt 3 & 4 flirtait avec le ridicule et tendait plus à rectifier les lacunes des constructeurs, plutôt que la norme en elle-même, Thunderbolt 5 amène son lot d'évolutions en phase avec USB 4 et DisplayPort 2.1.

« T’es bien gentil Marcel, mais comment tu passes 120 Gbps - environ 15 Go/s - via 4 pauvres lignes PCI-E 4.0 qui atteignent péniblement les 8 Go/s ? »

Comme quoi il y en a qui suivent un peu ! Comme toujours, c’est l’interface dans sa globalité qui atteint 15 Go/s, une bonne partie de cette capacité provenant des flux vidéos fournis par la carte graphique. Donc les 120 Gbps ce sera surtout pour vos écrans, mais on y reviendra. Cela ne veut pas dire pour autant que l’amélioration est insignifiante puisque par rapport au Thunderbolt 4 dont les transferts de données étaient limités autour de 5 Go/s, ce débit est désormais doublé et se calque désormais sur celui de l’USB4 2.0 et ses 10 Go/s.

Encore un leak de YuuKi-AnS supprimé de X mais capté par entre autres Videocardz ou TPU

Là encore, les plus attentifs auront remarqué une légère disparité — façon polie de dire qu’on se fait enfler - entre les 10 Go/s annoncés et les 8 Go/s réellement disponibles. Mais ceci s’explique par le support PCIe peer-to-peer, c’est-à-dire que les 2 ports pourront communiquer entre eux sans devoir passer par l’intermédiaire du processeur, une nouveauté déjà présente dans les contrôleurs Maple Ridge en Thunderbolt 4. Autrement dit, une copie de votre SSD interne a un stockage externe sera bien limitée à 8 Go/s mais le transfert d’un périphérique TB5 à un autre se fera à pleine vitesse, soit 10 Go/s. Encore faut-il avoir des périphériques externes qui dépassent les 8 Go/s, certes, mais au bout d’un moment il faut y mettre un peu du votre hein !

Non, le véritable salut du Thunderbolt 5, c’est le support du DisplayPort 2.1. Ce dernier ajoute les certifications DP40 et DP80 — via la modulation PAM3, c’est-à-dire l’expédition de 3 bits tous les 2 cycles d’horloge — afin que les câbles Thunderbolt 3 et 4 respectivement soient capables d’acheminer les 40 à 80 Gbps requis pour profiter des capacités maximales de l’interface.

Au prix des câbles Thunderbolt, c’est heureux ! Ceci permettra d’ailleurs de cumuler les écrans haute définition et à haut refresh rate, alors que le Thunderbolt 4 forçait à choisir l’un ou l’autre, comme quoi il y en a qui ont vraiment de gros problèmes dans la vie. On pourra par exemple cumuler 3 flux 4K en 144 Hz au lieu de 2 en 60 Hz auparavant. Et c’est là que le Thunderbolt 5 pourra peut-être faire son trou dans le marché des desktops. On ne va pas vous faire la promotion du « un câble pour tout faire » comme on nous le promet depuis près de 15 ans, mais on en est plus proche que jamais.

Sans compter que du côté de l’alimentation, tous les équipements utilisant un contrôleur Barlow Ridge — la carte mère dans notre cas — devront pouvoir fournir 140 W via Power Delivery, certains pouvant même grimper à 240 W.

Reste à voir à quel point ce contrôleur Thunderbolt 5 sera ou non intégré aux cartes mères de la prochaine génération comme Intel semble vouloir le souhaiter. À n’en pas douter ce sera une bonne raison d’encore augmenter les tarifs. À moins que les marques ne conservent leur politique actuelle de segmentation via une implémentation très haut de gamme avec – parfois - l’option d’acheter une carte additionnelle pour les cartes mères moins couteuses.