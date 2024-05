Avec Thunderbolt Share, Intel ressuscite le LAN, mais sous licence

Relier deux PC, voire carrément prendre le contrôle d’un ordinateur à distance, cela vous paraît des concepts très modernes en 2024, et qui nécessitent des améliorations ? C’est pourtant ce à quoi s’est évertuée Intel. L’entreprise dégaine Thunderbolt Share, une technologie présentée comme un moyen « d'interagir avec deux PC de manière simple et efficace ».

L'amour entre deux PC : un simple câble, et la magie opère <3

Une connexion USB dopée au Thunderbolt

Naturellement, administrer un PC à distance n’a rien de nouveau. Il est possible de le faire depuis des décennies via les réseaux, sans aucune contrainte de distance, par l'entremise de logiciels de bureau à distance, dont l’un des plus connus est TeamViewer (ce logiciel a été lancé en 2005). Cela peut bien sûr aussi s’effectuer à travers un réseau local via de l’Ethernet et le fameux LAN (Local Area Network), ou même directement en USB via un commutateur écran-clavier-souris (KVM).

Intel réinvente donc la roue en 2024, en injectant son Thunberbolt. Concrètement, Thunderbolt Share permet de relier deux ordinateurs par une connexion filaire qui tire parti « de la vitesse, de la faible latence et de la sécurité intégrée de Thunderbolt ». Cet accès PC à PC autorise le partage de l'écran, du clavier, de la souris et du stockage. Le logiciel permet également la synchronisation des dossiers ainsi que le transfert de fichiers par glisser-déposer entre les machines reliées.

Intel précise que Thunderbolt Share fonctionne officiellement avec les PC, les stations d'accueil et les moniteurs Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 5. Les différentes méthodes de connexion sont explicitées ci-dessous.

Le logiciel permet le partage d'écran non compressé entre deux PC dans la définition d'origine de l'ordinateur source. Pour le contrôle, Intel mentionne une très faible latence et une mise en miroir en 1080p à 60 images par seconde. Des définitions plus élevées sont possibles, mais au prix d’une éventuelle baisse de la fréquence d’images, prévient Jason Ziller, vice-président d'Intel et directeur général de Client Connectivity. Ce dernier a d’ailleurs déclaré :

« Nous sommes ravis de continuer à mener l'industrie en matière de solutions de connectivité avec la technologie Thunderbolt. Thunderbolt Share répond à notre aspiration d'apporter des solutions innovantes sur le marché et d'offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs pour qu'ils tirent le meilleur parti de leurs PC. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder de manière transparente à un PC à partir d'un autre à la vitesse de la technologie Thunderbolt. Cela change vraiment la façon dont les utilisateurs peuvent être plus productifs et efficaces. »

Rappelons que les standards Thunderbolt 4 et 5 offrent des débits bidirectionnels respectifs de 40 Gbit/s et de 80 Gbit/s.

Pour le moment, Thunderbolt Share prend uniquement en charge les PC fonctionnant sous Windows. Intel n’écarte pas d'étendre cette technologie à d'autres systèmes d'exploitation à l'avenir. D’autre part, en matière de sécurité, l’entreprise utilise une protection des données basée sur Intel VT-d (Intel VT-d Based Data Protection).

Thunderbolt Share est une application propriétaire d'Intel, soumise à licence. En conséquence, la société la proposera aux fabricants d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau et d'accessoires afin qu'ils l'intègrent à leur matériel. Au moins un des PC, ou l’accessoire, doit avoir la licence pour que le processus soit pris en charge.

La douille est là

Les premiers partenaires d’Intel sont Acer, Lenovo, MSI et Razer du côté des concepteurs de PC ; Belkin, Kensington, Plugable et Promise Technology de celui des fournisseurs d'accessoires.