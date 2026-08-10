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Nova Lake-S : Intel préparerait son plus gros iGPU desktop depuis des années

Depuis quelques semaines, le divulgateur Jaykihn brosse le portrait d’un processeur Nova Lake-S un peu hors norme. Celui-ci intégrerait un iGPU avec non pas 2, comme apparemment l'ensemble de la gamme, mais 12 cœurs Xe3P. Pour comparaison, les Arrow Lake-S actuels en comptent 2 ou 4.

intel core

65 W mini

Sa première évocation remonte à avril dernier. Le leaker entrevoyait alors une puce en 4 + 8 + 4 pour la partie CPU, et donc munie de 12 cœurs Xe3P pour son iGPU. Il stipulait que deux phases VRM VCCGT seraient nécessaires. Autrement dit, deux phases d’alimentation dédiées au GPU intégré du processeur côté carte mère.

Fin juillet, le divulgateur complétait son tableau en invoquant une puissance d’au moins 65 W pour ce processeur. Une valeur raccord avec le TDP des APU Ryzen G, bien qu’elle ne fût alors pas présentée comme un PBP ou un PL1.

Naturellement, ce parallèle n’est pas fortuit. Vous l’aurez compris, ce Core permettrait à Intel de revenir sur ce segment. Il serait en quelque sorte l’héritier du Core i7-5775C, un Broadwell de 2015. Notez qu’AMD propose aussi des variantes GE de ses APU, lesquelles sont limitées à 35 W de TDP.

Au cours du week-end, Jaykihn est venu en remettre une couche, principalement pour affiner les histoires de puissance. Selon ses informations, le GPU intégré aurait sa propre limite PL2 de 40 W, tandis que le processeur complet serait soumis à une limite PL2 de 154 W.

Interrogé par Hassan Mujtaba de WCCFTech, il a précisé que 40 W de PL2 seraient bien « réservés » au GPU intégré.

Dans un autre post sur X, Jaykihn a aussi affirmé que la configuration Xe3P à 12 cœurs aurait 20 Mo de cache L2, soit 25 % de plus que les 16 Mo de cache L2 du GPU intégré Xe3 à 12 cœurs de Panther Lake.

Tout ceci reste tout de même assez flou et, c'est explicite, encore préliminaire. Mais la perspective de voir Intel revenir sur ce marché, très génériquement présenté comme celui des APU, est sans doute de bon augure. Et c’est sans doute opportun au regard des dernières générations de puces mobiles, en particulier les Panther Lake qui font montre de performances graphiques désormais tout à fait estimables face à la concurrence.

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