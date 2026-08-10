Nova Lake-S : Intel préparerait son plus gros iGPU desktop depuis des années

Depuis quelques semaines, le divulgateur Jaykihn brosse le portrait d’un processeur Nova Lake-S un peu hors norme. Celui-ci intégrerait un iGPU avec non pas 2, comme apparemment l'ensemble de la gamme, mais 12 cœurs Xe3P. Pour comparaison, les Arrow Lake-S actuels en comptent 2 ou 4.

65 W mini

Sa première évocation remonte à avril dernier. Le leaker entrevoyait alors une puce en 4 + 8 + 4 pour la partie CPU, et donc munie de 12 cœurs Xe3P pour son iGPU. Il stipulait que deux phases VRM VCCGT seraient nécessaires. Autrement dit, deux phases d’alimentation dédiées au GPU intégré du processeur côté carte mère.

Preliminary.



4+8+4+12 Xe3p desktop SKU.



Two VCCGT VRM phases required. — Jaykihn (@jaykihn0) April 13, 2026

Fin juillet, le divulgateur complétait son tableau en invoquant une puissance d’au moins 65 W pour ce processeur. Une valeur raccord avec le TDP des APU Ryzen G, bien qu’elle ne fût alors pas présentée comme un PBP ou un PL1.

Preliminary.



Nova Lake -S 12Xe SKU is shaping up to require a specific 65W-level PD segment for full graphics performance.



It is the only segment demanding two VCCGT phases. https://t.co/pTzysqPN8F — Jaykihn (@jaykihn0) July 28, 2026

Naturellement, ce parallèle n’est pas fortuit. Vous l’aurez compris, ce Core permettrait à Intel de revenir sur ce segment. Il serait en quelque sorte l’héritier du Core i7-5775C, un Broadwell de 2015. Notez qu’AMD propose aussi des variantes GE de ses APU, lesquelles sont limitées à 35 W de TDP.

Au cours du week-end, Jaykihn est venu en remettre une couche, principalement pour affiner les histoires de puissance. Selon ses informations, le GPU intégré aurait sa propre limite PL2 de 40 W, tandis que le processeur complet serait soumis à une limite PL2 de 154 W.

The iGPU-specific PL2 is currently 40W.

The chip-wide PL2 is currently 154W. https://t.co/nZymZZRjmD — Jaykihn (@jaykihn0) August 9, 2026

Interrogé par Hassan Mujtaba de WCCFTech, il a précisé que 40 W de PL2 seraient bien « réservés » au GPU intégré.

Yes. The iGPU power limit is currently 40W.



The PD segment is notable because you cannot go higher or lower without sacrificing iGPU performance. You are locked to one macro PD segment of motherboard. — Jaykihn (@jaykihn0) August 9, 2026

Dans un autre post sur X, Jaykihn a aussi affirmé que la configuration Xe3P à 12 cœurs aurait 20 Mo de cache L2, soit 25 % de plus que les 16 Mo de cache L2 du GPU intégré Xe3 à 12 cœurs de Panther Lake.

Xe3P 12Xe L2 cache 20MB (Nova Lake) ⬆️

Xe3 12Xe L2 cache 16MB (Panther Lake) — Jaykihn (@jaykihn0) August 8, 2026

Tout ceci reste tout de même assez flou et, c'est explicite, encore préliminaire. Mais la perspective de voir Intel revenir sur ce marché, très génériquement présenté comme celui des APU, est sans doute de bon augure. Et c’est sans doute opportun au regard des dernières générations de puces mobiles, en particulier les Panther Lake qui font montre de performances graphiques désormais tout à fait estimables face à la concurrence.