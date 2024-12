V’là les autres Core Ultra 200 qu’Intel nous servira en 2025

Non contents d’atteindre 2025 avant nous, les Chinois sont également en avance pour les Arrow Lake-S à 65 W et 35 W de PBP. Ces dernier jours, plusieurs sources, y compris Intel China, ont dévoilé dates, spécifications, et clichés. L’occasion de se mettre à jour sur ces puces que n’avions plus évoquées depuis la mi-novembre — mais que nous retrouverons assurément l’année prochaine.

Disponibles le 13 janvier

Vous êtes certainement déjà en train de vous préparer pour ce soir ou de mettre votre voiture à l’abri ; nous vous épargnons toutes les captures d’écran déversées ces dernières heures. En outre, vous trouverez toutes les caractéristiques mises à jour dans le tableau en fin d’article.

Les principales informations à retenir se résument à celles qui suivent. En Chine, les précommandes sont ouvertes depuis hier (30 décembre) ; la mise à disposition de ces processeurs est prévue pour le 13 janvier. Il est très probable que ce soit également dans ces eaux-là sur le Vieux Continent, une officialisation au CES étant actée.

© Intel China Weibo

Une autre indiscrétion provient de Danawa, une plateforme sud-coréenne. Elle confirme l’existence d’un Core Ultra 3 205.

Pas d'inquiétude, l'ivresse n'a pas encore altéré votre perception :

En août, OneRaichu avait déjà évoqué un tel Core. Le pokéleaker hésitait toutefois entre deux appellations : Core Ultra 3 205 ou 215. C’est apparemment la première option. À moins qu’Intel ait deux puces de ce rang en réserve.

Enfin, Harukaze a déniché sur Taobao des clichés des Core Ultra 5 225, 245, 265 ainsi que du Core Ultra 9 285, avec des captures d’écran CPU-Z.

Intel Core Ultra 200 non-K CPU



Smaller IHS, different stepping and process node?



Ultra 9 285

Ultra 7 265

Ultra 5 245

Ultra 5 225https://t.co/rcyrdJT8MDhttps://t.co/pIMw9ExbK8https://t.co/0xf5QwYWMlhttps://t.co/PsBf3VY4t7 pic.twitter.com/OeRB6bNx4g — 포시포시 (@harukaze5719) December 31, 2024

Bien entendu, ces Core Arrow Lake non-K n’auront d’intérêt qu’avec des cartes mères plus accessibles que les Z890. Selon Board Channels, les chipsets B860 et H810 seront officialisés le 7 janvier, en vue d’une mise sur le marché des CM le 13. Ces sorties concomitantes devraient ainsi rendre la plateforme LGA-1851 moins onéreuse qu’actuellement.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la gamme Arrow Lake complète. Certaines données restent hypothétiques. En outre, le Core Ultra 5 230F serait exclusif au marché chinois. Enfin, en matière de performances, rappelons qu’Intel doit achever la transfiguration de ses Arrow Lake en janvier, grâce à une ultime lampée d’une potion magique que l’entreprise fait mijoter depuis octobre. La sortie de ces Core motivera de nouveaux tests ; ils ne manqueront pas de jauger de ses effets.