Avec Zen 6 et Zen 7, AMD préparerait un melting-pot de cœurs CPU

Des informations relatives à de futures générations de Ryzen ont émergé ces dernières heures. Les premières émanent du leaker HXL. Elles portent sur les APU Medusa Point 1 en Zen 6. Les secondes, signées du controversé Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead, sont plus futuristes : elles nous projettent carrément vers Zen 7. Dans les deux cas — et dans l’un plus que dans l’autre — recevez ce qui va suivre avec une certaine circonspection.

Zen 7, déjà ?!

Commençons directement par les indiscrétions de la chaîne MLID. À en croire le YouTubeur, l’ère Zen 7 sera placée sous le signe de la diversification des types de cœurs CPU. Oubliez les simples Zen 4 / Zen 4c et leurs équivalents Zen 5 : AMD envisagerait plusieurs variantes de cœurs pour ses futurs processeurs, avec trois grandes familles. La première, classique, regrouperait les « classic cores » ; la deuxième, celle des « dense cores », inclurait des cœurs denses a priori similaires aux Zen 4c / Zen 5c, ainsi que des variantes LP (Low Power). Rien de très extravagant dans l’absolu jusqu’ici : Intel a déjà mis en place une conception similaire pour ses processeurs Meteor Lake. Enfin, une troisième catégorie, baptisée « 3D cores », miserait fortement sur les caches.

Globalement, pour ces 3D cores, MLID mentione 2 Mo de cache L2 par cœur (au lieu de 1 Mo actuellement) et 7 Mo de cache L3. Côté gravure, AMD tablerait sur du 1,4 nm (A14 de TSMC) pour les cœurs principaux, mais resterait sur du 4 nm (N4) pour les chiplets V-Cache. Notez qu'une diapo de la vidéo mentionne aussi d'étranges PT-cores, bien que de manière assez vague.

Dans tous les cas, la sortie des premières puces Zen 7 n’est pas pour demain. Tom prophétise un tape-out fin 2026, et un lancement fin 2027 ou début 2028. Bref, rien ne permet d’affirmer que la feuille de route d’AMD est déjà tracée, et donc qu'elle ressemblera à celle esquissée dans cette vidéo.

Avant, cap sur les Medusa Point

Il ne faudrait toutefois pas attendre Zen 7 pour voir apparaître quelques bizarreries et certains types de cœurs mentionnés plus haut. D’après HXL, une source plutôt fiable, les Medusa Point 1, récemment référencés par AMD, débarqueront en deux configurations hybrides. D’un côté, les Ryzen 5 et Ryzen 7 proposeront 4 cœurs classiques, 4 cœurs denses et 2 cœurs basse consommation. Ce serait donc les premières APU d’AMD à intégrer des cœurs à faible consommation d’énergie, une caractéristique jusqu’à présent réservée aux Intel Core Ultra en x86.

Medusa Point 1

R5/R7=4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+

R9=12C CCD+4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+



APU=IOD???? — HXL (@9550pro) May 16, 2025

Pour les Ryzen 9, la fuite suggère un CCD supplémentaire comprenant 12 cœurs classiques additionnels. Le nombre total de cœurs passerait alors de 10 à 22.

Dans les deux configurations, vous l’aurez noté, les puces exploiteraient un GPU RDNA 3.5+ — une évolution du RDNA 3.5, lui-même dérivé du RDNA 3 — avec 8 unités de calcul.