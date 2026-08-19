Core Ultra 9 4950K : Nova Lake, nouvelle nomenclature ?

Intel va-t-elle profiter des Nova Lake pour revoir une nouvelle fois la nomenclature de ses processeurs desktop ? Une fuite prÃ©tend dÃ©voiler des premiers rÃ©sultats CPU-Z dâ€™un Ã©tonnant Core Ultra 9 4950K.

4950K plutÃ´t que 495K ?

Le changement est on ne peut plus visible, mais il appelle toute de mÃªme Ã quelques rÃ©serves. En grande partie parce que nous ne pouvons garantir la fiabilitÃ© de la source Ã l'origine de cette information, Ã savoir LC Tech Leaks. Soulignons simplement quâ€™elle avait publiÃ© en juin une image du LGA-1954, le socket des Nova Lake, avant que celui-ci ne soit plus largement documentÃ©.

Intel CORE ULTRA 9 4950K. for Z990 boards



single thread score near 1000



multi thread score near 20000



28 cores

8P&20E#intel #lga1954 #techleaks pic.twitter.com/nzrNeN3GCG â€” LC Tech Leaks (and News) (@laurentschoice) August 19, 2026

Un autre compte, Gotou_3rd, qui nous est Ã©galement inconnu, tempÃ¨re aussi la dÃ©couverte. Il avance que les processeurs Nova Lake-S n'ont pas encore atteint le stade des Ã©chantillons de qualification. Il confirme en revanche que la nomenclature Ã quatre chiffres est bien prÃ©vue. Or, son message a Ã©tÃ© relayÃ© par Jaykihn, le pape des leaks Intel. Ce signe dâ€™adoubement apporte du crÃ©dit Ã lâ€™ensemble.

but the naming schema is true, number part will be 4-number based. https://t.co/3oo1su7L2S â€” Gotou_3rd (@Gotou_kai3) August 19, 2026

Le fait que Nova Lake appartienne Ã la sÃ©rie 4 nâ€™est par contre pas une information inÃ©dite. Intel a dÃ©jÃ confirmÃ© que cette gÃ©nÃ©ration serait commercialisÃ©e sous la banniÃ¨re Core Ultra Series 4. Les Panther Lake, qui constituent la Series 3, restent cantonnÃ©s aux ordinateurs portables. Sur le segment desktop, la prochaine gÃ©nÃ©ration sautera donc un numÃ©ro. Ce qui reste inconnu, câ€™est la maniÃ¨re dont Intel baptisera les diffÃ©rents processeurs Nova Lake-S.

La source ne se borne pas Ã communiquer le nom. Elle avance aussi des scores CPU-Z pour ce processeur Ã 28 cÅ“urs CPU (en 8 P-cores et 20 E-cores dont 16 E-cores + 4 LP-E). Il obtiendrait environ 1 000 points en monocÅ“ur et 20 000 points en multicÅ“ur. Pour la comparaison, un Ryzen 9 9950X3D a une moyenne de 869 points en monocÅ“ur, quand le Core Ultra 9 285K est Ã 890 points. Les Raptor Lake Refresh les plus vÃ©nÃ¨res, Ã savoir le Core i9-14900K et ses diffÃ©rentes dÃ©clinaisons, garantissent entre 900 et 950 points. En multicÅ“ur, les deux processeurs initialement invoquÃ©s ont des moyennes de respectivement 17 005 et 18 428 points.

Sur cette base, le mystÃ©rieux Nova Lake serait donc Ã +12,4 % en ST et +8,5 % en MT par rapport au 285K. Une progression peu mirobolante, mais ce nâ€™est quâ€™un benchmark. Benchmark dont les conditions de rÃ©alisation sont obscures et pour lequel les valeurs rapportÃ©es sont trÃ¨s approximatives â€” et purement dÃ©claratives. D'autre part, rappelons que la gamme Nova Lake proposera jusquâ€™Ã 52 cÅ“urs CPU. Ce prÃ©tendu Core Ultra 9 4950K, Ã©quipÃ© dâ€™un seul die de calcul, serait donc surtout le porte-Ã©tendard de cette configuration. Accessoirement, on peut se demander comment Intel baptiserait ses modÃ¨les dotÃ©s de deux dies.

Terminons en rappelant que la question de la nomenclature n'est pas qu'une coquetterie marketing. Dans un monde idÃ©al, elle est censÃ©e permettre dâ€™identifier dâ€™un coup dâ€™Å“il Ã quel type de puce nous avons affaire. HÃ©las, ce nâ€™est plus vraiment le cas avec bon nombre de gammes qui mÃ©langent diffÃ©rentes architectures.

Pour les entreprises, câ€™est aussi un moyen de positionner un produit face Ã celui des concurrents. Rappelons le cas des Ryzen AI 300. Les nombreuses fuites faisaient Ã©tat de Ryzen AI 100, mais AMD a finalement directement lancÃ© ses puces Strix Point sous la sÃ©rie 300. Officiellement, pour mieux reflÃ©ter la gÃ©nÃ©ration des Ryzen AI, les NPU Ã©tant prÃ©sentes depuis deux gÃ©nÃ©rations ; officieusement, cela positionnait bien mieux cette gamme face aux Core Ultra 200 d'Intel. Dans un autre domaine, lâ€™entreprise a aussi fini par caler les patronymes de ses Radeon RDNA 4 sur ceux des GeForce RTX de NVIDIA.

Ã‰tant donnÃ© quâ€™AMD en est aux Ryzen 9000 et que la prochaine sÃ©rie Zen 6 sera sans doute lâ€™occasion de passer Ã cinq chiffres avec les Ryzen 10 000, il nâ€™est pas incohÃ©rent dâ€™imaginer quâ€™Intel rÃ©flÃ©chisse Ã changer le nom de ses futurs CPU. Les membres de son dÃ©partement marketing estiment peut-Ãªtre que face Ã un Ryzen 10 900, un Core Ultra 9 495K ferait un peu petits bras, et quâ€™un Core Ultra 9 4950K aurait davantage de rÃ©pondant. En tout cas sur le papier.