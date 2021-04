Au cas où vous aviez manqué l'information, sachez que Nvidia a profité du GTC 2021 - dont voici le recap commenté avec doigté et finesse par le Comptoir - pour introduire Grace, son tout premier CPU basé sur une architecture ARM ! Un processeur taillé pour prendre l'IA et le HPC par les cornes, et faire la nique aux processeurs x86 dans ce domaine avec des performances vantées comme étant 10 x supérieures, et où il servira sans aucun doute de complément parfait aux GPU spécialisés de Nvidia - l'écosystème des Verts sera ainsi complet ! C'est aussi la preuve qu'avec ou sans ARM dans ses propres poches, Nvidia était déjà bien décidé à faire du CPU.

Une annonce certes un peu précoce, le CPU n'étant pas attendu avant le début de 2023, mais elle a déjà fait son effet, notamment sur les cours boursiers d'AMD et Intel, les premiers concernés. Le premier est déjà sur le terrain avec ses EPYC et Radeon Instinct, tandis que le second y a ses Xeon Platinum Scalable et qui seront prochainement secondées par Ponte Vecchio, son GPU Xe HPC. Nul doute que la concurrence sera d'autant plus féroce à l'avenir sur le marché des datacenters.

Du fait de son statut, Intel est probablement celui qui a le plus à perdre dans l'affaire et les errements de ces dernières années lui assureront déjà une position peu confortable ces 2-3 prochaines années. Mais si le fondeur a peut-être pu être pris un peu par surprise par Nvidia, vous pensez bien que ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait avouer, et encore moins l'Intelien pur et dur qu'est son nouveau PDG Pat Gelisinger !

Pour lui, le nouveau pion avancé par Nvidia est essentiellement une réponse du Caméléon aux nouvelles capacités des nouveaux Xeon Ice Lake en matière d'intelligence artificielle et de HPC, une tentative de pénétrer le domaine du CPU spécialisé où Intel est un roi de longue date avec ses soldats Xeon. Ainsi, dans cette compétition avec Nvidia, le PDG insiste qu'Intel jouera toujours l'offensive, et non l'inverse ! Bref, des mots prononcés lors d'un entretien avec Fortune qui ne surprendront personne, la vraie bataille se jouera sur le terrain entre le nouveau trio de concurrents.