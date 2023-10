Kioxia + Western Digital : SK Hynix dit « vous ne passerez paaaaaaaaas »

Les discussions de fusion entre Western Digital et Kioxia Holdings seraient terminées, après quelques années de « oui mais, alors, peut-être que » : le premier aurait informé le second l'annulation de la transaction. En cause : le troisième larron de l'industrie de la NAND, aka SK Hynix, ne voyant sans doute pas d'un super bon œil de devoir se retrouver face aux deux monolithes sur le marché. Samsung caracole en tête du segment avec 31 % de parts de marché et multiplie les investissements pour le rester, Kioxia étant le second larron avec presque 20 % de parts et donc SK Hynix talonnant ce dernier avec quasiment 18 %.

Des chiffres qui ne sont pas totalement corroborés par Nikkei Asie, attribuant la seconde place à SK Hynix, mais peu importe : la consolidation formerait un nouveau leader sino-américain pesant ainsi 34,3 % de parts de marché ce qui en ferait la plus grosse entité mondiale reléguant dans les deux cas SK Hynix loin derrière.

C'est au final Samsung qui doit sourire de la situation, étant le principal visé au sens concurrentiel du terme par ladite fusion. Il faut dire que dans ce magma de business, SK Hynix (Corée du Sud) a également investi quelques 2,6 milliards dans Bain Capital (US), le fonds d'investissement américain ayant lui-même acquis un gros morceau de Kioxia en 2018 — un peu plus de 56 % — pour la modique somme de 18 milliards de dol's, Toshiba (Japon) en détenant encore un peu plus de 40 %.

Une telle opération demande nécessairement l'approbation des parties prenantes, mais compte tenu de son ampleur elle demande également celle des états régisseurs, dans ce cas les US, la Chine et la Corée du Sud.

Officiellement, SK Hynix s'inquièterait de manque de solidité de l'entité fusionnée pour concurrencer Samsung, qui serait détenue à 50,1 % par WD et 49,9 % par Kioxia, et qui serait pilotée en majorité par le staff de Kioxia selon Bloomberg.

Sachant que WD et Kioxia collaborent déjà depuis plusieurs années notamment en utilisant les mêmes structures de recherche et de production, et que SK Hynix a essuyé de méchantes pertes sur les deux premiers trimestres 2023 dans l'ombre de Samsung, d'autres voix penchent plutôt pour le fait que la firme sud-coréenne pourrait elle-même viser le rachat et/ou une fusion avec Kioxia, ce qui avec l'adjonction de Solidigm formé suite au rachat des activités NAND à Intel il y a bientôt deux ans formerait ainsi un autre goliath du secteur avec plus de 37 % de parts de marché, avec au final une main mise outrageusement coréenne du marché de la NAND : peu de chance que cela aboutisse.

Troisième option : une incartade dans la partie de poker destinée à faire grimper le montant en cash que SK Hynix toucherait finalement en cas d'aboutissement de l'accord. En attendant, Bill court toujours !