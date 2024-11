SK Hynix poursuite sa quête de l’empilement des couches, la barre des 321 atteinte

no ragotz

Nous sommes le jeudi 21 novembre ; SK Hynix se propose de nous sortir de cette atmosphère poudreuse pour nous plonger dans les couches de sa NAND 4D ; la firme sud-coréenne se targue d'avoir amorcé la production de masse de la « première flash NAND 4D 321-high au monde à triple niveau de cellule, d'une capacité de 1 Tb ».

Vous comptez combien de couches là ? Nous, quatre (peau pile, peau face, banane, scotch — épicarpe / endocarpe pour le fruit si vous souhaitez vous la péter ; pour l'adhésif, aucune idée des termes en revanche (il est d'ailleurs envisageable qu'il implique des sous-couches)) © KENA BETANCUR / AFP

De la NAND livrée en 2025

SK Hynix souligne qu’elle avait déjà été la première à fournir de la NAND à 238 couches (en juin dernier). À cette occasion, maître Pascal nous avait judicieusement rappelé que le terme de NAND-4D définit prosaïquement « de la TLC de conception CTF, ou charge trap, et justifie le qualificatif 4D par l'emploi du PuC (Periphery Under Cell), c'est-à-dire un empilement vertical du circuit E/S et des matrices mémoire » (citation soumise à droits d’auteur).

Comme de coutume, le communiqué s’évertue à nous faire assimiler le concept révolutionnaire du « plus c’est mieux plus c’est bien ». En l’occurrence, SK Hynix revendique une efficience de productivité accrue de 59 % par rapport à la génération précédente (la 321-High repose sur la même plateforme que la 238-High).

Pour les performances, la société revendique une amélioration de 12 % de la vitesse de transfert des données et de 13 % des performances de lecture par rapport à la génération précédente ; une hausse de l'efficacité énergétique pour la lecture des données de plus de 10 %.

Quant au principal domaine d’application d’une telle NAND, il ne vous surprendra : l’IA. Voici ce qu'en pense Jungdal Choi, responsable du développement NAND chez SK Hynix : « SK hynix est sur la bonne voie pour devenir le fournisseur de mémoire AI Full Stack en ajoutant un portefeuille optimal dans l'espace NAND à ultra-haute performance en plus de l'activité DRAM emmenée par la HBM. »

L'entreprise prévoit de livrer sa 321-High NAND aux clients à partir du premier semestre de l'année prochaine.

