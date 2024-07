Une petite vingtaine de Core Ultra 200 Arrow Lake-S en prÃ©paration

Le divulgateur Jaykihn, nouvelle figure du leak, et qui avait détaillé la gamme Lunar Lake il y a quelques jours de cela, a publié une série de messages sur le réseau social X qui abordent trois prochaines gammes de Core : Arrow Lake-S, Bartlett Lake-S et Panther Lake. Afin de ne pas aboutir à un papier trop indigeste, nous n’allons pas traiter ces trois fuites dans une même actu, mais plutôt en consacrer une à chacune. Nous débutons dans l’ordre, avec les Arrow Lake-S.

Un pot-pourri de processeurs Core

Certains d’entre vous trouvaient la gamme Lunar Lake surchargée. Selon les informations du leaker susmentionné, les Arrow Lake-S, alias les Core Ultra 200, auront la même surabondance de références. En tout, la source mentionne 18 Core, répartis dans les séries sans suffixe, K, KF, F, et T, pour des PBP allant de 125 W à 35 W. Bon, de fait, pour la gamme Raptor Lake Refresh, en comptant toutes ces déclinaisons, nous dépassons les 20 références.

Les informations du tableau sont suffisamment limpides. Rappelons simplement qu’Arrow Lake fait l’impasse sur l’Hyper-Threading pour les P-cores, et qu’en conséquence, les puces ne dépasseraient pas les 24 threads.

Processeur / Stepping Configuration

Cœurs / Threads iGPU Arc PBP Core Ultra 9 285K B0 24C / 24T (8P+16E) 4 Xe-Cores 125W Core Ultra 9 275 B0 24C / 24T (8P+16E) 4 Xe-Cores 65W Core Ultra 9 2xxT B0 24C / 24T (8P+16E) 4 Xe-Cores 35W Core Ultra 7 265K B0 20C / 20T (8P+12E) 4 Xe-Cores 125W Core Ultra 7 2xx B0 20C / 20T (8P+12E) 4 Xe-Cores 65W Core Ultra 7 2xxT B0 20C / 20T (8P+12E) 4 Xe-Cores 35W Core Ultra 7 2xxKF B0 20C / 20T (8P+12E) - 125W Core Ultra 7 255 B0 20C / 20T (8P+12E) - 65W Core Ultra 7 2xxT B0 20C / 20T (8P+12E) - 35W Core Ultra 5 245K B0 14C / 14T (6P+8E) 4 Xe-Cores 125W Core Ultra 5 2xxKF B0 14C / 14T (6P+8E) - 125W Core Ultra 5 2xx C0 14C / 14T (6P+8E) 4 Xe-Cores 65W Core Ultra 5 2xxT C0 14C / 14T (6P+8E) 4 Xe-Cores 35W Core Ultra 5 2xx C0 14C / 14T (6P+8E) 3 Xe-Cores 65W Core Ultra 5 2xxF B0 / C0 14C / 14T (6P+8E) - 65W Core Ultra 5 2xxF C0 14C / 14T (6P+8E) - 65W Core Ultra 5 2xxT C0 14C / 14T (6P+8E) 3 Xe-Cores 35W Core Ultra 5 240 B0 / C0 10C / 10T (6P+4E) 2 Xe-Cores 65W Core Ultra 5 2xxT C0 10C / 10T (6P+4E) 2 Xe-Cores 35W

Pour finir, un autre leaker, OneRaichu, pour lequel la réputation n’est plus à faire, a annoncé que le Core Ultra 9 285K, flagship de la gamme Arrow Lake-S, aurait une fréquence Boost de 5,7 GHz sur un P-core, et de 5,4 GHz sur l’ensemble de ses P-cores. Cette allégation confirme la baisse des fréquences par rapport aux Raptor. Pour mémoire, les Core i9-13900K, Core i9-13900KS, Core i9-14900K et Core i9-14900KS culminent à respectivement 5,8 GHz, 6 GHz, 6 GHz et 6,2 GHz.