La DDR5 continue son envolÃ©e, G.SKILL plane Ã  plus de 13 300 MT/s

Il y a tout juste un mois, les overclockeurs SaltyCroissant et sergmann sâ€™affrontaient Ã coups de modules de DDR5 montÃ©s Ã plus de 13 000 MT/s. Salty avait Ã©tÃ© le premier Ã franchir ce seuil, avec de la DDR5-13020 (6 510 MHz), mais il sâ€™Ã©tait rapidement fait rattraper et dÃ©passer par son confrÃ¨re maniant une barrette Corsair Vengeance Ã 6 504,9 MHz, validÃ©e en tant que DDR5-13010. Depuis, de lâ€™azote liquide a coulÃ© sur les puces. Et G.SKILL vient dâ€™Ã©tablir un nouveau record qui donne dÃ©jÃ un sÃ©rieux coup de vieux Ã ceux susmentionnÃ©s. Jugez plutÃ´t : le dÃ©nommÃ© CENS rÃ¨gne dÃ©sormais sur le classement HWBOT avec 6 661,4 MHz, soit lâ€™Ã©quivalent de la DDR5-13322.

Aller plus haut !!

Vous le constaterez avec la capture ci-dessous, ils sont dÃ©sormais sept Ã Ã©voluer au-dessus des 13 000 MT/s. SaltyCroissant a dâ€™ailleurs pris sa revanche sur sergmann (dÃ©sormais avant-dernier dans cette classe) avec une performance Ã 6 576,8 MHz ; elle le place en troisiÃ¨me position sur le podium.

Il reste toutefois assez Ã©loignÃ© du deuxiÃ¨me, AiMax et ses 6 605,7 MHz, et Ã plus forte raison du premier, CENS. Ces deux forment, pour l'instant, la paire qui a franchi le cap des 13 300 MT/s â€” tout juste un mois aprÃ¨s celui des 13 000. Le communiquÃ© partagÃ© par G.SKILL souligne ainsi Â« quâ€™au cours des derniÃ¨res semaines, plusieurs scores de frÃ©quence dâ€™overclocking de mÃ©moire DDR5 ont dÃ©passÃ© la barre des DDR5-13000 Â».

Le document rÃ©vÃ¨le aussi que ce nouveau record de frÃ©quence a Ã©tÃ© atteint avec un module de mÃ©moire Trident Z5 DDR5 de 24 Go, Ã l'aide d'une carte mÃ¨re ASUS ROG Maximus Z890 Apex et d'un processeur Intel Core Ultra 9 285K (largement sous-cadencÃ©, as usual), sous refroidissement Ã l'azote liquide (LN2).

Le score est validÃ© Ã la fois sur HWBOT et CPU-Z. Vous pouvez consulter ces pages pour plus de dÃ©tails. Pour conclure, ajoutons que ce rythme effrÃ©nÃ© sâ€™explique par plusieurs facteurs. Les derniÃ¨res gÃ©nÃ©rations de puces Hynix â€” les M-die, en lâ€™occurrence â€” se rÃ©vÃ¨lent nettement plus dociles sous haute tension et LN2, offrant ainsi une marge de manÅ“uvre considÃ©rable. Les cartes mÃ¨res Z890 et leurs BIOS rÃ©cents peaufinent par ailleurs la qualitÃ© du signal et le training mÃ©moire Ã ces frÃ©quences dÃ©lirantes. Lâ€™IMC des processeurs Arrow Lake apporte aussi un petit surcroÃ®t de stabilitÃ© en conditions extrÃªmes. Enfin, les marques multiplient les kits triÃ©s sur le volet, quand lâ€™Ã©mulation naturelle entre overclockeurs fait le reste. Bref, tous les curseurs sont alignÃ©s pour faire tomber les seuils les uns aprÃ¨s les autres. Reste Ã voir jusquâ€™oÃ¹ ils iront.