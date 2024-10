no ragotz

Beaucoup d’informations publiées sur Internet sont, dans le fond, totalement superflues. C’est le cas de celle qui suit ; elle ne manquera donc pas d’être considérée comme absolument indispensable par certains. Vous le savez, les processeurs Core Ultra 200S Arrow Lake, qu’Intel vient de lancer en cette fin de mois d’octobre 2024, n'ont pas seulement mis fin à la tradition des processeurs mi-Core mie grille-pains ; ils abandonnent aussi la biscotte qu'était devenu le LGA-1700 pour lever le socket LGA-1851 à 1851 pins (ndlr : dans le cas présent, prononcer pains plutôt que pines). À ce titre, ils nécessitent des cartes mères de nouvelle génération basées sur les chipsets de série 800. Un décompte manuel de la quantité de pads mené par deux membres de MSI a abouti à une découverte stupéfiante, qui risque bien de remettre en question l’attribution récentes de plusieurs Nobel : ces processeurs n’ont pas 1 851 pads.

Plus de pads qu'attendu

Ce décompte minutieux s’est déroulé à l’occasion d’un évènement de lancement des processeurs susmentionnés au Japon. Tsubasa Jisatra et M. Nakajima, deux individus dont de précédents méfaits méritaient sans doute punition, ont été invités à déterminer le nombre total de pads sous le CPU (en ne manipulant pas directement un Core Arrow Lake-S ; plutôt des représentations imprimées du dessous de la puce qui leur ont permis d’entourer chaque ligne et colonne).

Une punition intensifiée par le port d’un chapeau pour l’un des deux suppliciés

Bilan de l’opération : les Arrow Lake-S n’ont pas 1 851 pads, mais environ 100 de plus.

Inutile de crier au scandale et d'envisager une procédure judiciaire. Une fois n’est pas coutume, Intel n’a pas cherché à tromper les clients cette fois. En effet, ces pads supplémentaires ne sont pas électriquement actifs ; ils servent exclusivement à des fins de diagnostic. Ce sont juste des points d'accès pour les tests et le dépannage qui permettent aux fabricants et aux techniciens de procéder à des tests complets sans risque pour le CPU.

Voilà, il n’y a rien de plus à ajouter ; nous vous avions prévenus. Bien sûr, libre à vous de douter de la fiabilité de cette information cruciale et de procéder à un nouveau comptage lorsque vous mettrez la main sur un Core Arrow Lake.