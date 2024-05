Arrow Lake-S : des fréquences CPU moins élevées que celles des Raptor ?

no ragotz

Cela fait quelques jours que des indiscrétions concernant la prochaine gamme de Core desktop, Arrow Lake-S, circulent. À l'origine, des informations partagées par le leaker OneRaichu, lequel est d’ordinaire fiable lorsqu’il s’agit d’Intel. Il a évoqué six références en tout : trois modèles K et trois modèles standards.

Arrow Lake, le renouveau des Core desktop ?

Avant tout, rappelons que la gamme Arrow Lake-S correspond à la 15e génération de Core sur la plateforme desktop. Celle-ci suit logiquement les 13 et 14e, autrement dit les familles Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. Ces Arrow Lake sont censés débarquer à la fois sur le segment desktop et laptop – au côté des Lunar Lake, des puces basse conso, pour cette dernière plateforme. Si les Meteor Lake ont bien eu la primeur du LGA-1851, ce sont leurs successeurs qui doivent généraliser ce socket.

Pour les ordinateurs fixes, ils marqueront aussi, à l’évidence, la fin de la dénomination « Core i » au profit de Core Ultra. En effet, Raichu évoque des Core Ultra 285K, Core Ultra 265K et Core Ultra 245K pour la série K ; des Core Ultra 275, Core Ultra 255 et Core Ultra 240 pour la série non-K. Le divulgateur ne précise pas à quelles lignées appartiennent ces puces, mais nous sommes vraisemblablement en présence de Core 9, Core 7 et Core 5. En outre, précisons que le Core Ultra 5 240 est pressenti pour avoir une version F, c’est-à-dire dépourvu d’iGPU.

À ces données, sont venues s’en ajouter d’autres, via des publications de MebiuW et Golden Pig Upgrade sur Weibo. Nous ne connaissons pas le palmarès du premier, mais celui du second est plutôt riche ; l’individu propose régulièrement des tests préliminaires de produits pas encore commercialisés.

Ceci étant, MebiuW suggère une baisse globale des fréquences : il parle de 5,5 GHz pour le Core 9 285K. Ainsi, même en gardant l’hypothèse d’un Core Ultra 9 290K, nous nous éloignons des 6 GHz du Core i9-14900K, et à plus forte raison des 6,2 GHz du Core i9-14900KS. Les fréquences finales restent bien sûr incertaines à ce stade, mais à première vue, Arrow Lake pourrait mettre en pause la surenchère de GHz à laquelle se livre Intel depuis quelques générations, voire emprunter le chemin inverse.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost PBP Core Ultra 9 285K 24 / 24 (8P + 16E) ? À déterminer 5,5 GHz 125W Core Ultra 7 275 À déterminer À déterminer À déterminer 65W Core Ultra 7 265K À déterminer À déterminer À déterminer 125W Core Ultra 5 255 À déterminer À déterminer À déterminer 65W Core Ultra 5 245K À déterminer À déterminer À déterminer 125W Core Ultra 5 240(F) À déterminer À déterminer À déterminer 65W

Pour sa part, Golden Pig Upgrade table sur l’absence de Core Ultra 3. L’individu stipule que les séries desktop et laptop débuteront toutes deux aux Core Ultra 5. Et étant donné qu’Arrow Lake implique un nouveau socket, l’hypothèse de processeurs d’entrée de gamme non-Ultra sous forme d’un refresh semble peu crédible.

Nous en apprendrons davantage d’ici quelques semaines : les Arrow Lake sont prévus en 2024. Forcément, ces puces sont attendues au tournant : particulièrement sur la plateforme desktop, pour laquelle Intel s’est contentée d’un recyclage avec ses Core de 14e génération, et où se profilent également les Ryzen 9000 Zen 5 d’AMD.

Pour finir, rappelons qu’Arrow Lake marquerait la fin de l’Hyper-Threading. Un aboutissement de la conception hybride introduite à part d’Alder Lake en quelque sorte, avec une armada d’E-cores pour appréhender les applications très mutli-threadées.