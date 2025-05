NVIDIA mise finalement sur Rubin pour inaugurer la SOCAMM

NVIDIA aurait décidé de reporter l’introduction de la mémoire SOCAMM (parfois appelée System on Chip Advanced Memory Module, mais plutôt Small Outline Compression Attached Memory Module par SK Hynix), qui était initialement prévue pour son futur GPU d’entreprise Blackwell. Selon ZDNet, elle arrivera finalement avec la prochaine génération, nom de code Rubin.

© Tom's Hardware US

Cordelia et Bianca

La SOCAMM devait, à l’origine, être intégrée au GB300, une version plus compacte du GB200 conçue pour les stations de travail. Le GB200 combine des GPU Blackwell avec des processeurs Grace dans une carte mère conçue pour les OEM. Le GB300 devait profiter d'une nouvelle carte mère, nom de code Cordelia, spécialement développée pour exploiter la mémoire SOCAMM, et intégrant deux processeurs Grace et quatre GPU Blackwell.

NVIDIA aurait abandonné cette conception au profit d'une carte existante, nommée Bianca, plus simple et éprouvée. Bianca embarque un seul processeur Grace et deux GPU Blackwell, et utilise de la mémoire LPDDR standard ; elle ne supporte ainsi pas la SOCAMM.

Outre les soucis techniques liés à la conception de Cordelia, la SOCAMM souffrirait de problèmes thermiques et de fiabilité, compromettant son déploiement immédiat. À cela s’ajouteraient des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement. Le recours à des composants existants permettrait donc de contourner ces contraintes, au moins temporairement.

Ce report est l’occasion de dire quelques mots au sujet de la SOCAMM. C’est un format de mémoire inspiré de la CAMM2, mais adapté aux serveurs IA compacts. NVIDIA la développe en partenariat avec Samsung, SK Hynix et Micron. La SOCAMM possède jusqu'à 694 ports d'E/S, contre 644 pour la LPCAMM et 260 ports pour la DDR5 traditionnelle. Chaque module mesure 14 x 90 mm et contient quatre piles de mémoire LPDDR5 de 16 dies, pour une capacité de 128 Go. La bande passante monte à 7,5 Gbit/s selon les données de SK Hynix. Cette SOCAMM est donc désormais attendue avec Rubin, une architecture prévue pour 2027.