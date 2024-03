MSI ClawÂ : Ã  choisir, autant prendre la version la moins chÃ¨re

Du Steam Deck à l’Asus ROG Ally en passant par la Lenovo Legion GO, les consoles portables ont eu droit à un retour en grâce ces dernières années. L’une des dernières arrivantes est la MSI Claw. Particularité de cette machine : contrairement aux trois susmentionnées, elle embarque un processeur Intel (Meteor Lake) plutôt qu’AMD. Les clients ont le choix entre deux versions. L’une, facturée 949 euros, est armée d’un Core Ultra 7 155H et d’un SSD de 1 To. L’autre est équipée d’un Core Ultra 5 135H et d’un SSD de 512 Go. Elle coûte 799 euros. Un test réalisé par la chaîne YouTube Retro Tech Dad révèle un écart de performance minime entre les deux versions, voire à l’avantage de la plus frêle dans certains jeux.

MSI Claw © MSI

Core Ultra 7 155H vs Core Ultra 5 135H

Avant de nous pencher sur les résultats, rappelons les caractéristiques des deux puces en question. Le Core Ultra 7 155H possède 16 cœurs CPU : 6 P-cores, 8 E-cores, auxquels s'ajoute la paire d'E-cores présents au niveau du SoC. La fréquence Turbo maximale pour les P-cores est de 4,8 GHz, tandis que celle des E-cores monte à 3,8 GHz. L’iGPU a 8 Xe-cores à sa disposition ; sa fréquence maxi est de 2,25 GHz.

Le Core Ultra 5 135H se limite à 14 cœurs, dans une configuration 4 + 8 + 2. Les fréquences CPU max sont de 4,6 GHz (P-cores) et 3,6 GHz (E-cores). Pour l’iGPU, Intel renseigne 8 Xe-cores sur son site web, et une fréquence de 2,2 GHz. Cependant, lors de la présentation initiale, il était question de 7 Xe-cores pour ce processeur ; quantité qui fait l'unanimité chez tous nos confrères.

Dans les deux cas, la PBP (puissance de base du processeur) est de 28 W ; le MTP (Maximum Turbo Power) s’élève à 115 W.

Par rapport aux Ryzen Z1 / Z1 Extreme - qui équipent la ROG Ally - l’écart entre les deux Core est donc moindre. En effet, rappelons que le Z1 Extreme possède 8 cœurs CPU Zen 4 contre 6 pour son petit frère, et surtout 12 unités de calcul RDNA 3 au lieu de 4.

L’ASUS Rog Ally championne grâce à son Ryzen Z1 Extreme

Les tests réalisés par la chaîne Retro Tech Dad illustent l'écart conséquent qui sépare la ROG Ally Z1 de la Z1 Extreme. Rien d'inédit, de nombreux autres examens en avaient déjà attesté. C'est plutôt la situation pour la MSI Claw qui nous intéresse ici.

Pour la console de MSI, dont les exemplaires ont été distribuées au compte-gouttes par la marque et de manière non coordonnée, le gap entre les deux versions est minime ; qui plus est, la hiérarchie varie.

Dans Cyberpunk 2077 par exemple, le Core Ultra 7 est très légèrement devant.

© Retro Tech Dad

Mais il est devancé dans Shadow of the Tomb Raider.

© Retro Tech Dad

Par ailleurs, avec des faibles PBP, le Core Ultra 5 135H s’en tire mieux que le Core Ultra 7. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo, précisons que l'écart est tout de même moins élevé en 720p.

© Retro Tech Dad

Dans l'ensemble, les deux APU affichent des prestations très similaires. Seulement, dans des jeux comme Control ou Hogwarts Legacy, qui sont sujets à de nombreuses chutes de framerate, le surplus de cœurs du Core Ulta 7 n’accorde pas la moindre immunité.

© Retro Tech Dad

L'image ci-dessus sert à illustrer le propos précédent, mais n'est pas un exemple à charge : le Core Ultra 5 accuse également de telles baisses, avec un GPU qui semble aussi adepte des micro-siestes.

Quoi qu'il en soit, aucune des deux puces Intel n’est en mesure de battre la Ryzen Z1 Extreme en dehors des benchmarks synthétiques ; une réalité qui avait été mise en évidence par un premier examen de la MSI Claw réalisée par un média chinois.

Pour l’utilisateur qui souhaite uniquement acquérir la console portable la plus puissante, il n’y a aucune tergiversation possible entre la ROG Ally Extreme et la MSI Claw. Surtout lorsque vous prenez en compte les tarifs : la meilleure version de la machine d’Asus coûte 649 euros, soit 300 euros de moins que sa rivale. L’édition équipée du Z1 est affichée à 499 euros.

Il faudra attendre davantage de tests pour se forger une opinion définitive, mais les rares disponibles sont plutôt dépréciatifs. À l’évidence, le choix de MSI d’opter pour un processeur Intel n’est guère payant. Peut-être que les processeurs Lunar Lake, attendus dans les prochains mois, permettront aux bleus d’opposer plus de résistance aux rouges sur ce segment grâce à l'architecture Xe2-LPG ; mais en l’état, AMD reste bien au-dessus.