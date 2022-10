Intel dévoile enfin ses cartes graphiques Alchemist !

À la rentrée 2017, Raja Koduri, l'emblématique patron des Radeon chez AMD, se met en retrait de ses fonctions chez les rouges, avant d'annoncer son départ en novembre de la même année pour s'engager en faveur d'Intel. Un tel transfert laissait augurer un retour des bleus dans le domaine des GPU (non intégrés au CPU), après l'aventure i740 et le projet Larrabee. Il aura donc fallu presque 5 ans aux bleus, si on omet le pseudo lancement en juin des A380, principalement dédiées aux OEM en chine, pour voir enfin arriver l'annonce officielle tant attendue. Car l'émergence d'un troisième acteur dans un marché aussi difficile d'accès que celui des GPU, est vue comme potentiellement très bénéfique par beaucoup, surtout depuis les tarifs indécents pratiqués lors de la période de pénurie. Mais pour cela, faut-il encore que la proposition soit intéressante, ce que n'ont pas été les A380. Malgré une mise à disposition très tardive des cartes et pilotes, nous sommes parvenus à vous proposer une première évaluation des Intel ARC A770 LE 16 Go et ARC A750, avec toutefois un échantillon de test réduit. De quoi se forger un premier avis avant la commercialisation prévue le 12/10 (quelle mouche a bien pu piquer tous les acteurs pour lancer leurs produits presque simultanément ?).

• Prix en boutiques :