Il y a eu un exemplaire de 13900 dans la semaine, mais il n'a pas fait trembler l'élastique du slip de grand monde, la faute incombant à des fréquences vraiment très basses, de 1.4 à 2.8 GHz selon le type de coeurs P ou E. Il est ES3, ce qui signifie qu'il n'est pas bloqué en overclocking, au contraire des ES1 que l'on a vu passer. Le sample ES3 a pu taper 5.5 GHz sur un coeur (P), et 5.3 GHz sur tous les coeurs, voilà qui devrait être proche de la version commerciale d'un point de vue fréquences. L'ES1, pour sa part, a plafonné à 4.5 GHz.

Pour savoir ce que ça vaut, l'ES1 et l'ES3 sont passés au révélateur du benchmark CPU-Z, un des rares tests à réellement coller aux vraies performances générales. En score simple thread, l'ES1 a terminé à 611, tandis que l'ES3 a fini à plus de 800. En score multithread, l'ES1 a fait 13014 points contre plus de 15000 à l'ES3. C'est déjà énorme, mais pouvoir comparer avec des CPU déjà existants serait un bon moyen d'apprécier, ou pas, le potentiel de Raptor Lake. Si vous avez loupé notre test du 12900KS reprenant beaucoup de références, voici quelques scores répertoriés dans le tableau ci-dessous :

kekecÉ CPU-Z SINGLE CPU-Z MULTI 13900K ES3 800 15000 13900K ES1 611 13014 12900KS 876 12115 12900K 822 11444 11900K 647 6654 5950X 677 11972 5800X3D 675 6362

Attention toutefois, car le CPU-Z utilisé était le 2.00, alors que nos résultats sont faits sur le 1.98. Mais dans tous les cas, le benchmark était bien en version 17.01.64. C'est donc tout à fait comparable directement, et c'est prometteur, il ne manque plus qu'une petite fuite Zen 4 pour que la boucle soit bouclée ! (Source)