Si Meteor Lake a beaucoup fait parlé d’elle récemment, cette génération n’est prévue que pour 2023 : entre Alder Lake et cette dernière, pour la fin 2022, se dévoilera Raptor Lake. Conservant le socket LGA1700, cette version devrait encore être compatible avec la DDR4 (en sus de la nouvelle DDR5) tout en inaugurant une révision microarchitecturale — toujours gravée en Intel 7, cependant — : Raptor Cove sur les P-Core, avec un Gracemont inchangé sur les E-Core.

Il semblerait que la mise au point du bousin suive son petit bonhomme de chemin, car un Engineering Sample (un prototype de développement, quoi) de l’i9-13900 (non-K, en 8 +16 P-Core + E-Core, offrant 8 x 2 Mio + 4 clusters de 4 Mio soit 32 Mio de L2, pour 36 Mio de L3) a été chenapé par Expreview, et benché dans tous les sens. De quoi avoir un avant-goût des performances… à prendre cependant avec des pincettes, car la puce semble être un exemplaire de validation relativement précoce dans le cycle de développement : en témoignent les fréquences de base de 1,4 GHz sur le gros cluster et 1,0 GHz pour deux des petits clusters… contre 2,8 GHz pour les deux autres. En turbo, le bougre tient toutefois 3,8 GHz, de quoi se frotter au 12900K à fréquence égale.

Et, dans les faits, le bousin semble plutôt décevant : les performances single-thread sont en-deça de la génération précédente ; ce qui se transcrit en jeu par une perte d’une poignée de pourcents. Sauf qu’en y regardant de plus près, le dinosaure est bridé par un TDP de 65 W empêchant tout son potentiel de se révéler ; d’autant plus que le doublement du nombre de petits cœurs permet au nouveau venu d’exploser en multithread, avec des gains montants jusque + 106 % sur SiSoft en charge FP64. Rajoutez une cadence encore instable et une mobale capricieuse, et vous obtenez assez d’excuses pour rester confiant quant au boost apporté par cette génération, une fois affinée. Restez branchés sur le Comptoir, notre décorticage devrait vous guider une fois le bousin officiel ! (Source : Wccftech)