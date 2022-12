AMD Ryzen 7000X3D : on repasse à trois (gros) CPU !

Les Ryzen 7000X3D font parler depuis bien avant le lancement de Zen 4 et ça peut se comprendre vu les prouesses du Ryzen 5800X3D, à ce jour l'upgrade ultime sur AM4 du joueur. C'est donc à juste titre que l'introduction du fameux 3D V-Cache dans la lignée Ryzen 7000 est très attendue, d'autant plus qu'Intel a plutôt bien réussi dans sa mission à faire de l'ombre à AMD avec ses Core 13000 Raptor Lake. Il est question depuis un moment d'une présentation officielle par AMD lors du CES 2023 en janvier prochain, même si rien n'a encore été confirmé pour l'instant, le choix de ce salon aurait beaucoup de sens pour animer la scène et attirer un maximum d'attention. On imagine toutefois qu'AMD ne devrait plus trop tarder à confirmer au moins sa participation au CES et un keynote de Lisa Su, et peut-être même donner un indice sur ce qui nous y attend.

En attendant, en supposant qu'il y ait bien du Ryzen 7000X3D prévu pour janvier, on ne sait trop combien de modèles seraient prévus. En effet, l'été dernier, donc avant même le lancement de la nouvelle gamme Ryzen, les rumeurs parlaient déjà de 3 modèles, 7950X3D, 7900X3D et 7800X3D. Puis, l'automne vint et il n'était alors plus que question de deux modèles, un 7700X3D et un 7600X3D...

Un moins plus tard et voilà que ce sont 3 modèles qui seraient à nouveau au programme, a priori les mêmes qu'en été. L'affirmation vient du côté de la Corée du Sud et de Quasarzone. Selon ce dernier et avec l'aide de @harukaze5719 pour l'interprétation et la traduction, AMD préparerait bel et bien 3 Ryzen 7000X3D, de 8 à 16 cœurs, et avec 96 Mio à 192 Mio de L3 à présenter le 23 janvier lors du CES 2023. Il y aurait des doutes concernant l'identité du modèle à 8 cœurs, à savoir si celui sera baptisé 7700X3D ou plutôt 7800X3D. En revanche, il n'y aurait en fin de compte aucun 7600X3D ou équivalent avec 6 cœurs au programme. Contrairement au 5800X3D par rapport au 5800X, les Ryzen 7000X3D posséderaient des fréquences identiques ou presque face aux originaux. Pas d'indication encore quant aux prix, mais certains ont spéculé que les Ryzen 7000X3D reprendraient les MSRP initiaux des modèles originaux, ce qui collerait assez bien avec la baisse officielle constatée chez AMD pour ces derniers. Pour rappel, le 5800X3D aussi avait repris le MSRP initial du 5800X, dont le prix avait baissé quelques mois auparavant.

Bref, on est donc a priori reparti pour le trio magique à base de 3D V-Cache chez AMD. La rumeur pourrait évidemment être fausse. Après tout, des prototypes avec plus de cœurs que le 5800X3D avaient circulé les mois précédant le lancement de celui-ci. Pour l'anecdote, vous avions appris un peu plus tard de façon officieuse pourquoi AMD avait apparemment dû se contenter d'un seul CPU avec 3D V-Cache. On pourrait donc aussi supputer que le nécessaire a été fait pour qu'il n'ait plus cette limitation à la production. Enfin, si certains peuvent assurément être surpris des choix supputés d'AMD en matière de 3D V-Cache pour la génération Ryzen 7000, il faut avouer qu'un 7950X3D serait assez indéniablement une bête de course assez ultime (pour qui pourra se la payer), avec un bien meilleur équilibre entre productivité et gaming, à l'image d'un i9-13900K(S) ! Vivement janvier pour la présentation, puis mars/avril pour le lancement commercial ?