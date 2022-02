Le refresh RDNA 2, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. La rumeur traine depuis quelques semaines, et elle s'est précisée au fil des jours. Ce que l'on sait, qui n'est pas sûr puisque rien n'a été confirmé, c'est que la génération RX 6x50 XT ne serait pas gravée en 6 nm mais resterait en 7 nm. La GDDR6 passerait de 16 à 18 Gbps, et les performances grimperaient de 10 % globalement. On peut penser que pour arriver à ce chiffre, AMD débloquerait un peu du TDP pour laisser les fréquences décoller et atteindre l'objectif qui serait fixé.

Ce que nous apprenons, toujours de manière très officieuse, c'est que la RX 6950 XT serait sur les rails et arriverait plus tôt qu'on ne le pense. Autre détail, les RX 6750 XT et 6650 XT seraient prévues pour débouler durant Q2 2022. Et si vous faites le compte, vous pouvez vous rendre compte qu'il en manque une, la RX 6850 XT. Sortez les mouchoirs, mais si vous avez suivi la dispo des Radeon durant les 17 mois de pénurie que nous avons passés, vous aurez remarqué que les RX 6800 et 6800 XT étaient quasi introuvables. Aucune raison que la RX 6850 XT échappe au même destin, et finalement il semblerait qu'elle n'aura aucun avenir. Elle serait très certainement trop proche de la RX 6900 XT, et donc pas franchement utile. C'est une brique de plus sur le mur des rumeurs, mais on va garder ça sous le bras, sait-on jamais !