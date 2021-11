Dans sa conférence Accelerated Data Center, AMD a aussi pris le temps de clarifier sa roadmap, ce qui n'est pas un mal sur un segment où AMD est partie de loin et veut continuer à convaincre, une bonne visibilité sur l'avenir étant rassurante et inspirant confiance chez la clientèle visée, qui ne demande rien de plus que d'avoir des produits pertinents à temps et à des prix compétitifs, bien sûr. Ce que l'on savait déjà du programme EPYC d'AMD, c'est que Genoa va succéder à Milan en 2022, avec une architecture Zen 4 basée sur le procédé 5 nm de TSMC. Mais la prochaine génération sera en fin de compte plus importante que prévu, puisque Genoa et ses EPYC pouvant grimper jusqu'à 96 coeurs seront secondés à partir de 2022/2023 par Bergamo et des EPYC jusqu'à 128 coeurs !

Bergamo ne sera pas un refresh de Zen 4 comme on a pu le lire parfois, mais sera basé sur des cores Zen 4c, le « c » signifiant « cloud optimized ». AMD a en réalité élaboré deux variantes de son architecture Zen 4, dont les fonctionnalités principales seront parfaitement les mêmes (DDR5, PCIe 5.0, CXL 1.1, RAS, AMD Security Suite), le socket sera commun et compatible avec les deux, mais tous les futurs EPYC ne sortiront pas du même moule pour autant. Ce sera toujours du 5 nm (une variante HPC du N5 de TSMC), mais le masque de gravure ne sera pas partagé, ce qui sous-entend aussi que cette opération sera plus coûteuse pour AMD que d'ordinaire et que l'entreprise devra gérer deux stocks sur ce segment, au lieu d'un seul jusqu'à présent.

Avec des cores certainement plus petit et potentiellement des quantités différentes de caches par rapport à Zen 4, Zen 4c sera plus dense et optimisé spécialement pour le cloud, avec un rapport puissance/performance différent de Zen 4, et possédera donc sans doute également des courbes modifiées pour la fréquence et la tension. Il n'est pas impossible qu'il puisse aussi y avoir une différence d'IPC entre Zen 4 et Zen 4c. Au passage, AMD a aussi confirmé que les futurs EPYC proposeront une plage de puissance étendue - vers le bas et vers le haut - pour mieux cibler les différents usages et besoins, au lieu de la plage habituelle de 65 et 280 W. Pas de surprise de ce côté-là, c'est dans l'air du temps. L'entreprise devrait donner plus d'informations dans les prochains mois. (Source : AMD, via Anandtech)