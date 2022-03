Youhou, enfin des nouvelles à propos du DisplayPort 2.0 ! Il faut dire que ça fait un sacré bail depuis l'annonce officielle du standard... de juin 2019. Entre-temps, la VESA avait certes prévenu que les écrans DP 2.0 allaient être en retard pour des raisons assez évidentes, donc on se doutait qu'il fallait encore s'armer d'un peu de patience. Enfin, les choses recommencent à progresser ! En effet, la VESA a donné le coup d'envoi pour son programme de certification des futurs câbles et ports DisplayPort 2.0, pour lesquels existeront deux niveaux différents de certification : DP40 et DP80 !

Les câbles certifiés DP40 devront supporter le taux de transfert UHB 10 de 40 Gb/s (soit la possibilité de faire du 8K@30Hz sans Display Screen Compression), tandis que la certif' DP80 sera réservé aux câbles supportant les modes de transmission UHBR 13.5 et UHBR 20 du standard DisplayPort 2.0, respectivement pour une bande passante brute de 54 Gb/s et 80 Gb/s (soit du 8K@60Hz sans DSC et 10K@60Hz sans DSC). Ces mêmes spécifications seront aussi valables pour les écrans et les puces graphiques, ainsi que les câbles Mini DisplayPort et USB-C compatibles DP Alt Mode. L'objectif premier de ce programme est de permettre de distinguer clairement le matériel DP40 et DP80, la différence étant tout de même assez importante entre UHBR 10 et UHBR 13.5/UHBR 20, il s'agit donc d'éviter de créer un bordel façon HDMI 2.1. En voilà une bonne intention...

Néanmoins, il n'est pas difficile d'imaginer que le fait d'avoir deux standards aux performances assez éloignés sous une même appellation pourra toujours causer quelques problèmes en pratique... Un câblage DisplayPort 2.0 unique systématiquement conformes aux spécifications supérieures aurait par exemple été largement préférable, ou à la limite nommé DisplayPort 2.1 pour mieux distinguer le DP80. On se doute bien que le DP40 existe pour permettre des solutions moins couteuses, mais on est prêt à parier que certains s'y perdront malgré tout. Il reste donc à espérer que l'étiquetage sera strict et au poil chez tous les fabricants, avec des insignes « DP40 » et « DP80 » bien en évidence sur l'emballage et sur le câble pour limiter les mauvais choix. Il va de soi que tous les câbles DP 2.0 seront rétrocompatibles avec les versions précédentes.

Bon, au moins ça progresse. Au passage, VESA a aussi confirmé que plusieurs produits, parmi lesquels des cartes graphiques et des écrans, sont actuellement déjà testés dans le cadre du nouveau programme de certification et que les premiers vont bientôt en sortir avec leur nouveau « diplome ». Il est très raisonnable de penser que le DisplayPort 2.0 sera cette fois-ci bel et bien enfin au rendez-vous avec la prochaine génération de GPU dans les deux camps ! (Source)

