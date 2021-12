En début de semaine, Chagall a refait parler de lui, les discussions vont à nouveau de bon train pour savoir si AMD compte réellement toujours introduire des Threadripper exploitant son architecture Zen 3, une action qui serait jugée par beaucoup comme étant bien tardive, voire même un peu futile. La dernière rumeur dit que oui, que cela se fera en mars 2022 et qu'il y aura 5 références au programme, mais uniquement pour le catalogue Threadripper PRO et le socket sWRX8 correspondant aux plateformes haut de gamme pour les stations de travail et les serveurs.

[SATA-IO] AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series Desktop Processors https://t.co/3pwtWxrZGb

>Ryzen™ Threadripper™ PRO 59x5WX. pic.twitter.com/qqGTSdy8Oj — 遠坂小町 (@KOMACHI_ENSAKA) December 21, 2021

Par ailleurs, un partenaire d'AMD a récemment aussi partagé des résultats de test de compatibilité avec les spécifications SATA pour la plateforme des nouveaux Threadripper PRO auprès de l'organisme SATA-IO. Une information qui n'a rien révélé de très intéressant, mais a donc tout de même permis de confirmer qu'il y a bien du Threadripper PRO 5000 sur la feuille de route.

Par contre, ceux qui attendaient de la nouveauté HEDT risqueront a priori d'être déçus, puisque rien n'indique pour l'instant qu'AMD a bien le projet de décliner de l'EPYC au rabais également sur socket sTRX4. Autrement dit, il se pourrait qu'il n'y ait pas le cas échéant d'upgrade possible de prévue pour les proprios d'une telle carte mère et qui auront donc été autant négligé que ceux qui possédaient une mobale TR4 de la première heure. Et si la prédiction est juste, AMD aura donc laissé tomber deux plateformes HEDT à la suite. Ils pourront néanmoins se consoler en se rappelant que ces dernières années n'auront pas été meilleures pour le HEDT chez Intel.

Bref, suivant l'arrivée des Threadripper PRO 5000 sur le devant de la scène des rumeurs, voici que les dieux de la fuite nous apportent à présent les spécifications complètes des 5 modèles apparemment au menu et que vous allez donc pouvoir découvrir dans le tableau ci-dessus, auquel on aura ajouté les dernières références Threadripper PRO en date, ceux de la génération 3000 à base de Zen 2. En attendant, on peut déjà observer que l'évolution sera virtuellement assez timide, le minimum et le maximum ne coeurs ne changeraient pas, pas plus que les quantités de caches ou que le TDP.

En fait, cela ressemblerait exactement à l'évolution constatée entre Ryzen 3000 et Ryzen 5000, en apparence un simple petit boost des fréquences par-ci et par-là, mais sur fond d'une grande avancée architecturale. Cette dernière ayant été franchement efficace pour les Ryzen, elle devrait logiquement l'être tout autant pour les Threadripper ! Sinon, il faudrait aussi s'attendre à ce que le nombre maximum de de lignes PCIe 4.0 et le support DDR4 restent figés, c'est-à-dire à un maximum de 128 lignes et une compatibilité avec de la DDR4-3200 sur 8 canaux.

À voir si cette évolution convaincra les pros à faire évoluer leur matériel. Le socket étant identique, l'upgrade d'un parc existant devrait être possible. Rappelons que le socket sWRX8 est assez exclusif, malgré le fait qu'il soit identique au LGA4094 des Threadripper et EPYC. Avec la génération précédente, seule une poignée de fabricants semblaient avoir été autorisés à lancer de la plateforme WRX80, à savoir ASUS, SuperMicro et GIGABYTE, et leur offre fut particulièrement limitée et plutôt couteuse. À voir si cela changera avec Chagall, mais cela semble assez peu probable. (Source)