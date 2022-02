The barbeuq by Raymond avec le 12900KS !

C'est quelque chose ce Barbeuq ! Si Intel a recollé les morceaux avec Alder Lake, permettant au 12900K de faire mieux que le 5950X avec moins de threads, c'est oublier que ce flagship bleu est très compliqué à refroidir. Pour mémoire, son TDP de base est à 125 W, tandis que celui en charge est à 241 W. Le 12900KS est en fait un 12900K super binné, les fréquences donc prennent quelques centaines de MHz, passant de 3.2 à 3.4 de base, et de 5.2 à 5.5 GHz sur un coeur en charge. Bien entendu, la fréquence en charge sur tous les coeurs montera. Les PBP et MTP du 12900KS passent à 150 et 260 W. Certes on arrive à refroidir des Threadripper au TDP de 280 W avec des ventirads, mais il ne faut pas oublier que la surface d'échange au sein du die est supérieure dans le cadre du TR, puisqu'il possède plusieurs chiplets. Attention donc au fameux Barbeuq !

Pour autant, il a été testé sur Geekbench v5. Sur 3 runs différents, les scores single oscillent entre 2080 et 2101 points, 18962 à 19010 en multi. Si vous voulez savoir comment cela se situe par rapport aux autres processeurs testés, sachez que le score mono est le plus haut de la base de données, tandis qu'en multi, c'est le plus élevé mainstream, il est battu par quelques modèles ayant plus de 16 coeurs et 32 threads, dont des Xeon et des Threadripper 3000.

Les performances ne devraient donc pas souffrir de son TDP, sauf si vous ne trouvez pas de moyen de le refroidir efficacement, avant de le transformer en mamie à déambulateur ! Pour 750 dollars, il y a quand même de meilleures affaires à faire !

Il est beau ce geek qui joue à Duke sur ses chi.ttes !