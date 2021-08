Il y a quelques jours, GIGABYTE se faisait pirater, et voler des documents. La firme l'a admis, sans dire de quoi il s'agissait. Parmi ceux-ci, un parle de l'AM5, le futur proche. D'ordinaire, les APU, c'est-à-dire les processeurs en G, possèdent seuls une puce graphique intégrée, les Ryzen classiques n'en ont pas. Selon ce document, les Raphael, alias les Ryzen 6000 en Zen 4, possèderaient une puce dédiée, qui devrait être une partie graphique. 4 familles sont concernées sans que l'on ne puisse dire lesquelles. Mais tous les processeurs ne devraient pas en être équipés. Ce revirement, s'il était confirmé, serait une première pour AMD depuis le projet Fusion et son Llano il y a très longtemps.

La question de l'IGPU se pose, est-ce qu'AMD va encore nous ressortir du Vega ? Dans la mesure où Zen 4 sera gravé en 5 nm, il y a peu de chances/risques de voir une énième déclinaison Vega qui existe au mieux en 7 nm, AMD a pris le temps qu'il fallait, et on ne verrait pas autre chose que du RDNA 2 dedans, ce qui permettrait en outre un gain plus qu'important sur ce segment, on pourrait se prendre à rêver d'une puce Zen 4 avec la puissance d'une GTX 1060 / RX 480 dedans avec une levée des bottlenecks par la DDR5, des cartes disparues des rayons mais qui font encore le job en 1080p aujourd'hui, avec des concessions toutefois. C'était en tout cas le sens des fuites parus il y a plusieurs mois.