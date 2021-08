C'est un peu une histoire sans fin que celle des RTX 3090 à blower. Au lancement de ces cartes, il y aura bientôt un an, les constructeurs avaient présenté assez massivement des modèles à turbine. En effet, avec un TDP en forte hausse, ce n'était pas du tout déconnant de proposer de telles cartes, expulsant quasiment la totalité de l'air très chaud hors du boitier. Du coup, les plus représentés dans nos contrées, à savoir ASUS, GIGABYTE, MSi et ASUS, on avait eu droit à son petit blower des familles. Un temps, GALAX avait teasé son modèle, et il était pressenti pour la Chine seulement. Et puis vint le drame, clap de fin pour ces customs à blower généralisé !

Après avoir viré, comme toutes les marques, les pages produit des RTX 3090 à blower, voilà que Galax coinche, ce qui laisse penser que la firme a remis le couvert et changé ses plans. Toutefois, on ne trouve trace de cette RTX que sur le site chinois, et rien sur le site européen KFA², marque jumelle, ce qui confirmerait bien l'abandon dans le reste du monde, une carte blower est bonne pour le minage, té, et a fortiori quand il s'agit d'une carte Ampere ! Pour avoir eu une carte signée GIGABYTE, au repos le bruit émis était bon, en charge par contre, c'était assez insupportable, car très violent, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les oreilles ni les images par seconde. À moins de connaitre un pote en Chine...