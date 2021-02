La prochaine génération EPYC, connue sous le nom « Milan », exploitera Zen 3 et succédera à EPYC « Rome » Zen 2. Elle est imminente, AMD a confirmé pendant l'annonce de ses résultats trimestriels que la nouvelle gamme est planifiée pour mars. Une date surement pas choisie au hasard, puisque c'est pendant cette même période que les Xeon Ice Lake-SP sont (enfin) censés faire leur début (pour de vrai) chez Intel.

VideoCardz aurait réussi à mettre la main sur le détail de l'ensemble de la première fournée, en même temps qu'un slide explicatif de la nomenclature d'EPYC. Cette dernière est assez imbitable, il faut le dire, au moins autant que celle des Xeon Intel, mais c'est probablement le domaine qui veut ça, car si c'est trop simple à prononcer, à retenir, et ne nécessite pas de PowerPoint pour être compris, ça ne fait pas pro et ça n'aide pas à justifier ses qualifications, pardi ! Retrouvez ci-dessous la gamme supputée en question, elle comptabiliserait 13 modèles pour l'instant, de 64 cœurs à 8 cœurs :

EPYC Milan

zen 3 configuration Fréquences base/boost TDP CACHE L3 7763 64c/128t 2.45 / 3.5 GHz 280 W 256 Mo 7713(P) 64c/128t 2.0 / 3.675 GHz 225 W 256 Mo 7643 48c/96t 2.3 / 3.6 GHz 225 W 256 Mo 75F3 32c/64t 2.95 / 4.0 GHz 280 W 256 Mo 7543(P) 32c/64t 2.8 / 3.7 GHz 225 W 256 Mo 7513 32c/64t 2.6 / 3.65 GHz 200 W 128 Mo 74F3 24c/48t 3.2 / 4.0 GHz 240 W 256 Mo 7443(P) 24c/48t 2.85 / 4.0 GHz 200 W 128 Mo 7413 24c/48t 2.65 / 3.6 GHz 180 W 128 Mo 73F3 16c/32t 3.5 / 4.0 GHz 240 W 256 Mo 7343 16c/32t 3.2 / 3.9 GHz 190 W 128Mo 7313(P) 16c/32t 3.0 / 3.7 GHz 155 W 128Mo 72F3 8c/16t 3.7 / 4.1GHz 180 W 256 Mo

Pour la comparaison, on vous invite à revisiter cette brève du lancement d'EPYC Rome, sans oublier que d'autres modèles avaient été ajoutés les mois suivants. Sous réserve que le compte soit bon et les caractéristiques correctes, il y aurait donc au départ sensiblement moins d'EPYC Zen 3 qu'il n'y avait eu d'EPYC Zen 2, au nombre de 19 le jour du lancement, et c'est probablement tant mieux. Sur le papier, la progression ressemblerait assez à celle constatée de prime abord avec les Ryzen 5000, avec une hausse moyenne des fréquences de 200 MHz et parfois un cache doublé, et un TDP ajusté en conséquence. Contre 225 W maximum auparavant, le plus gros des EPYC Milan affiche désormais 280 W.

Mais la fréquence n'est qu'une fraction de l'évolution, car c'est évidemment Zen 3 qui apportera et représentera le gros des améliorations, et quand on voit ce que l'architecture a permis de faire avec les derniers Ryzen, il y a des chances que les nouveaux EPYC puissent à leur tour porter le coup de grâce à Intel sur leur segment, du moins selon le domaine d'application et les optimisations logicielles. Au CES 2021, AMD a vanté un EPYC Milan 32 coeurs supérieur à un Xeon Gold 6258 (Cascade Lake) de 68 % dans le benchmark WRF CONUS 2,5 km. À voir dans quelle proportion Ice Lake-SP pourra réduire cet écart, dont le plus gros Xeon n'aurait toutefois « que » 38 coeurs, mais aussi une architecture différente. Il reste aussi à espérer pour AMD que TSMC sera en mesure de produire le nécessaire et rapidement, sous risque de ne pas être en position de grignoter du terrain face à une offre Intel potentiellement inférieure, mais en principe moins sujet à des contraintes de production (cela reste néanmoins à voir avec le 10 nm SuperFin).

