AMD va bien, il pourrait aller mieux encore s'il arrivait à gagner des parts de marché sur les portables où Ryzen s'impose encore timidement, ou sur les serveurs avec EPYC. Mais depuis le lancement de Ryzen, et puis plus récemment celui de RDNA (RX 5700/5600/5500), ou encore RDNA2 même si c'est trop récent pour avoir un impact pertinent, AMD engrange des sous. Elle semble loin l'époque où chaque année la firme laissait des plumes.

Pour l'année 2020, AMD a brassé 9.763 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 2.490 milliards, ça ne lui était jamais arrivé sur les 20 dernières années. Si la firme arrivait en 2005 à un CA annuel de plus de 5 milliards de dollars, c'était associé à des pertes financières, majorées par le rachat d'ATi. À titre d'exemple, voici la progression des rouges depuis 4 ans dans le tableau ci-dessous :

Cette année-là ! Elle aime les sous Lisa SURTOUT ceux dans lapopoche 2020 9.763 milliards de CA 2.490 milliards dans les mains 2019 6.731 milliards de CA 341 millions dans les mains 2018 6.475 milliards de CA 337 millions dans les mains 2017 5.523 milliards de CA 33 millions tombés par terre

AMD insiste sur le fait que toutes ses divisions marchent bien, avec la plus grosse part du gâteau allouée à la division Computing and Graphics, c'est à dire celle des processeurs et des cartes graphiques. Ensuite, son bénéfice est en partie dû à une économie d'impôts de 1.3 milliard de dollars réalisée durant Q4 2020. Mais il ya des leviers d'espoirs et d'inquiétude. Au rayon de ce qui va bien, on peut miser sur les Ryzen 5000 mobiles, et pourquoi pas, enfin des APU Zen 2/3 desktop, sans oublier des GPU de gamme inférieure RDNA2, sans oublier le développement multipuce que serait RDNA3. AU rayon des choses qui inquiètent, la pénurie avec ces prix et ses chaines de production à l'agonie, sans oublier la bulle Nicky qui pètera tôt ou tard, AMD pourrait, comme son meilleur ennemi, déchanter. Mais c'est indéniablement mieux et plus solide !