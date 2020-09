On sait déjà que l’automne s’annonce chaud chez AMD, qui doit introduire Zen 3 et RDNA2 officiellement d’ici peu de temps, plus exactement le 8 octobre et 28 octobre, respectivement ! RDNA2 apportera les Radeon RX 6000 pour lutter contre Ampere de Nvidia, en espérant qu’AMD y tiendra toutes ses promesses en la matière, et Zen 3 introduira les Ryzen « Vermeer » — a priori parti pour faire l’impasse sur la nomenclature Ryzen 4000 afin de passer à 5000 directement et corriger le choix marketing douteux de l’écart générationnel virtuel avec les APU.

Parce que l’heure approche, la passoire qu’est internet n’offre toujours que peu d’étanchéité face aux fuites assez inévitables, et c’est ainsi qu’on a déjà pu voir un prétendu Ryzen 7 5800X testé sous Ashes of Singularity, en principe le remplaçant du Ryzen 7 3800X et qui s’en sortirait visiblement très bien face au plus gros des Core i9 10000 d’Intel avec des résultats franchement encourageants (l’inverse aurait de toute manière été surprenant). D’autre part, il se murmure que la gamme Zen 3 comprendrait initialement 4 références, essentiellement des Ryzen 9 et 7 : 5950X (16c/32t), 5900X (12c/24t), 5800X (8c/16t) et 5600X (6c/12t).

Zen 3 - 20th October (5800X/5900X)

Navi 2 - 15–20 th November

This is old information, but I can see that AMD has not adjusted the plans. — Yuri Bubliy (@1usmus) September 30, 2020

Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X seraient les deux premières références à pouvoir faire leurs armes sur le terrain, avec un lancement commercial qui serait toujours fixé au 20 octobre, selon ce qu’a suggéré — avec un peu de réserve tout de même — Yuri Bubliy, le créateur de ClockTuner pour Ryzen. Ces deux CPU seraient ainsi lancés 12 jours seulement après l’annonce officielle de Zen 3 le 8 octobre. Entre-temps, l’allemand Computerbase aurait obtenu une information très similaire d’une arrivée en stock prévue pour le 20 et 27, respectivement pour le Ryzen 9 et Ryzen 7.

Pour l’anecdote, les premières Radeon RX 6000 arriveraient sur le marché entre le 15 et le 20 novembre, soit un peu plus de trois semaines après la présentation de RDNA2, indiquant que les testeurs devraient recevoir leurs exemplaires de test rapidement après le 28.

Que ce soit CPU ou GPU, les « fuites » de premiers tests auront inévitablement lieu en chemin chez les chercheurs d’attention, mais il faudra comme d’habitude garder la tête froide (ou au moins essayer) et éviter d’émettre des jugements hâtifs, puisque rien ne vaudra les tests complets et sérieux du jour J, et surtout les nôtres (en toute objectivité, of course) !