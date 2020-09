Ashes of the Singularity se sera offert une cure de jouvence médiatique depuis quelques semaines. Il faut dire qu'il a pour lui des avantages importants sur la concurrence. Il permet d'abord de choisir son API, DX11, DX12 et Vulkan, et possède deux séries de tests, axées soit le CPU, soit sur le GPU. Avec les RTX 3080, c'était la version GPU qui était active. Eh bien voici que le Ryzen 7 5800X vient d'y être détecté, et pas qu'une fois.

Le jeu nous apprend, même si on n'avait que peu de doutes, que cette puce aurait 8 coeurs et 16 threads, ainsi que 32 Mo de cache L3, même agencement que Matisse pour ce Vermeer. Avec une RTX 2080, sur le preset insensé 3840x2160, nommé crazy_4k sur la mouture rosbif du jeu, on peut voir que les framerates associés au CPU sont de 133.6, 166.6, 135.3 et 110.3 pour les batches average, normal, medium et heavy.

C'est sympa tout ça, mais ça ne permet pas d'avoir une comparaison directe avec le maitre du jeu actuel, le 10900K. Dans les mêmes conditions de test, incluant la version du jeu et le preset, l'Intel procure 114.8, 136.3, 118.6 et 96.5 ips. Dès lors, on peut voir que le 5800X bat assez copieusement le 10900K, sur ce jeu en tout cas. Si Zen 2 restait légèrement en retrait en gaming, on peut imaginer que les progrés sur Zen 3 devraient lui permettre de remporter le prestigieux trophée de CPU gaillard et numéro un dans les jeux, qui restait la chasse gardée d'Intel. Officiellement, il faudra des tests, mais ça sent bon pour AMD, une révolution pourrait survenir bientôt.

