Le constructeur Netgear avait annoncé il y a quelque temps une version de Pro de ses Orbi en Wi-Fi 6, un kit au tarif vraiment très élevé, mais aussi aux spécifications intéressantes. Ce n'est pas tout, la société avait mis en lumière un routeur gaming XR1000 qui avait presque tout pour plaire, mais auquel il manquait une connectique phare du moment, le 2.5 GbE. La dernière révision du Wi-Fi commence à s'installer un peu partout et les constructeurs ont presque tous des produits à proposer pour ce marché. Pourtant, beaucoup de personnes sont encore réticentes à se passer du bon vieux câble RJ45 - on le connaît bien celui-là. Le compromis pourrait finalement se situer dans les kits Mesh, proposant une portée accrue et une couverture théorique avantageuse dans les pièces les plus difficiles. Netgear a d'ailleurs quelque chose de neuf à nous présenter, pour réconcilier les deux mondes, un Orbi CBK752, un routeur paré pour l'avenir, puisque certifié DOCSIS 3.1.

On se trouve donc en face d'un Orbi AX4200 avec des débits théoriques de 600 Mbp en 2.4 GHz, de 1200 Mbps sur le premier réseau 5 GHz et enfin de 2400 Mbps sur le second réseau 5 GHz - oui, c'est un modèle tri-band. On trouve six antennes physiques, internes, avec support des normes modernes de multiplexage comme MU-MIMO ou bien Breaforming. Au niveau du hardware, on trouve comme sur la plupart des Orbi, un processeur quadcore moulinant à 1.4 GHz, la marque ne précise pas la quantité de mémoire installée sur l'appareil - un peu plus de transparence s'il vous plait. Au niveau des connectiques, sur cette version, vous aurez le droit à quatre ports LAN 1 GbE et à deux ports pour le satellite. Ce n'est pas tout, puisque le routeur embarque une prise coaxial, qui permettra de réceptionner les flux internet directement sur le routeur. Ce modèle est certifié comme paré à accueillir la nouvelle norme DOCSIS 3.1, c'est à dire des débits beaucoup plus élevés via ce type de connexion - bon le 10 Gbps c'est marketing, on s'en doute.

Bon à part cette fonction de modem spécifique, le produit n'a rien qui se démarque réellement de ce qu'avait présenté la société auparavant. On pourra quand même souligner un manque de port USB 3.1 par exemple, ce qui aurait été un plus pour le partage de fichiers par exemple. Alors faut-il se ruer sur ce Netgear CBK752 ? Surement pas. Pour commencer, nous sommes sur un type de connexion spécifique avec ip sur coax, donc ce n'est clairement pas pour tout le monde. Ensuite, comme à l'habitude, ce kit supportant DOCSIS est assez onéreux avec un billet d'entrée positionné à 599,99$ pour un routeur et un satellite, ce qui n'est pas réellement suffisant pour bénéficier des avantages du Mesh - donc quelques billets à dépenser en plus. L'achat est donc clairement à méditer lorsque l'on sait que chez ASUS, on trouve ses RT-AX92U, avec un look clairement moins sexy, mais des spécifications plus solides et un tarif positionné à 459 euros la paire.