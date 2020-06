Au départ, on a cru à une blagounette, et par la suite ça s'est révélé être une vraie info. AMD a bien prévu de commercialiser des CPU Ryzen 3000 qui sont en fait des puces super triées, bénéficiant probablement des améliorations dans le procédé de gravure depuis son introduction ? Les Ryzen XT sont donc des speed bump des bousins actuels, avec des gains en base/turbo de l'ordre des 200 à 300 MHz. Et il y aura trois élus que vous connaissez déjà, les 3600XT, 3800XT et 3900XT. L'autre jour, Materiel.net les a répertoriés dans son catalogue, avant de vite les enlever, quel farceur ce stagiaire quand même !

Selon 1usmus, le gars derrière Ryzen DRAM Calculator, ces processeurs sont très très proches, on pourrait, sans hésiter, parler en semaines, et même en jours puisque le B550 arrivera le 16 juin. Et s'il venait accompagné ? Des leaks dans 3DMark fuitent également, ajoutant encore plus de poids aux propos du twittos. Reste à voir le prix définitif, et si le jeu en vaut la chandelle !