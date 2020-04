Comme d'habitude, l'annonce des résultats d'AMD suit de très très près celle du fondeur de Santa Clare, que nous vous invitons à redécouvrir. Et comme toujours, une comparaison directe et sans filtre restera sans appel, tant les deux fabricants de processeurs nagent dans un océan encore complètement différent, ce qui n'a en aucun cas empêché l'explosion assez fulgurante du cours de l'action d'AMD ! Alors que l'entreprise se baladait encore autour des 20 $ en janvier 2019, aujourd'hui, l'équipe de Lisa Su taquine Intel en bourse à ~53 $ contre ~61 $ - c'est dire les espoirs des actionnaires et c'est relativement révélateur de la nouvelle aura d'AMD, toutefois sans oublier l'influence malsaine de la spéculation boursière.

Cela étant dit, la success-story AMD est un fait indéniable, et l'aventure n'est certainement pas prête de s'arrêter en si bon chemin, surtout avec Tata Su aux commandes, l'autre Jensen Huang ! Sans plus attendre, voici les résultats de l'entreprise pour le premier trimestre de cette déjà fantastique année 2020 :

AMD (EN Milliard et GAAP) Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Revenu Brut (Prévision au trimestre précédent) 1,27 (1,25) 1,53 (1,52) 1,80 (1,80) 2,13 (2,10) 1,79 (1,8) (1,85) Dépenses Opérationnelles (R&D, Marketing, Admin) 0,543 0,562 0,591 0,601 0,641 - Résultat Opérationnel 0,038 0,059 0,186 0,348 0,177 - Revenu Net 0,016 0,035 0,120 0,170 0,162 - Marge Brute 41 % 41 % 43 % 45 % 46 % - Revenu net Segment Computing and Graphics

0,831 0,940 1,276 1,662 1,438 - Revenu net Segment Entreprise, Embedded and Semi-Custom

0,441 0,591 0,525 0,465 0,348 - Dette (Total net) 1,094 1,031 0,872 0,486 0,488 - Revenu par action (en centimes) 0,01 0,03 0,11 0,15 0,14 - La page officielle et complète des annonces trimestrielles chez AMD.

On observe la même tendance que chez Intel, à savoir un léger tassement des résultats, en phase avec les habitudes saisonnières. Les chiffres sont donc moins bons que le trimestre précédent avec une baisse de 16 %, mais représente une croissance impressionnante de 40 % par rapport à la même période en 2019 - d'une certaine manière, l'année commence tout de même sur une note assez positive.

AMD explique que ses ventes de CPU notebook ont déjà enregistré de nouveaux records grâce à la nouvelle série des APU Ryzen 4000 (en même temps, en partant de presque 0, c'est assez normal), que les ventes de Ryzen et EPYC (x 3 sur un an selon AMD) se portent également très bien et seraient d'ailleurs les véritables moteurs de la croissance de la maison. Ce qui n'est pas le cas des segments GPU et de puces customs (notamment pour les consoles), qui ont tiré l'ensemble du revenu vers le bas.

Ce n'est que partie remise, AMD s'attend déjà à une amélioration très prochainement grâce aux lancements des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X, et rappelle que ses premiers CPU Zen 3 et GPU RDNA 2 sont toujours sur les rails pour un lancement vers la fin de l'année ! Enfin, à l'image d'Intel, le constructeur anticipe un ralentissement du marché PC mainstream à l'aube de la seconde moitié de 2020, mais qui serait contrebalancé par une demande toujours solide sur les segments professionnels, de l'éducation et des datacenters - le tout néamoins saupoudré d'une once d'incertitude liée à la pandémie du coronavirus.