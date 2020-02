Attendue pour la fin de l'année 2020 - voire le début de l'année 2021 au pire - la nouvelle génération de console apporte son lot de nouveauté si l'on en croit les annonces succinctes et les rumeurs sur le sujet qui traînent depuis quelques mois maintenant. Mais aujourd'hui, nous avons le droit à un communiqué officiel provenant de Microsoft, qui dévoile en partie ce que sera la nouvelle génération, ainsi qui visuel final de ses prochaines consoles de jeux vidéo. Cette fois, la Raymonde prend une longueur d'avance sur son concurrent Sony en confirmant certaines rumeurs et en annonçant officiellement à quoi il faudra s'attendre sur les Xbox series X.

Au niveau du hardware pur, nous aurons le droit à des CPU Zen 2 couplés à un GPU en RDNA 2, permettant une puissance de calcul de 12 Teraflops, ce qui représente une puissance de calcul brute 2 fois supérieure à celle de la Xbox One X et 8 fois supérieure à celle de la Xbox One S. Bien entendu, au-delà de la puissance de calcul, ce sont les nouvelles technologies qui sont intéressantes sur cette génération. Ainsi, le stockage se fera sur SSD, un gros point noir sur les consoles vis-à-vis des jeux récents qui font plusieurs dizaines de gigots de données. Pour l'affichage, le Ray Tracing est de la partie et en version matérielle, le tout géré par le DXR de Microsoft, ce qui peut signifier que les jeux seront développés de manière similaire aux versions PC et que les problèmes de portage pourraient être moins nombreux. De même, le VRS et le HDMI 2.1 permettront de jouer aux jeux récents à haute définition, mais aussi avec un framerate plus élevé. Bref, Microsoft fait une démonstration de force, mais oublie un détail qui peut s'avérer épineux à la vue des spécifications : le prix. (source : Xbox)