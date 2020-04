Le temps des disques durs SMR cachés est-il donc révolu ? On dirait bien. Suivant le début de l'affaire mi-avril, autour de la découverte de mélanges de références Shingled Magnetic Recording et Conventional Magnetic Recording parfois au sein d'une même gamme sans aucune distinction, les constructeurs concernés avaient d'abord un peu résisté à se faire tirer les vers du nez, mais sont tout de même revenus (à contrecœur ?) à de meilleurs sentiments face à leur clientèle, surtout particulière.

Ainsi, Western Digital avait publié sur son blog un tableau détaillant la technologie utilisée pour la majorité de ses gammes grand public de WD Red à WD Purple, ainsi que la technologie exacte embarquée par les références actuellement dans le commerce. Une information qui mériterait certainement d'apparaitre sur chaque page produit, mais c'est déjà un bon début !

Précisons que Seagate avait été le premier à clarifier un peu les choses, le 21 avril dernier en confirmant qu'aucun disque dur IronWolf ou IronWolf Pro (les solutions dédiées aux NAS) n'exploite le SMR, contrairement à certaines des références Barracuda. Seagate affirme que ces dernières n'ont toutefois jamais ciblé le marché du stockage en réseau et il ne les recommande en aucun cas pour un usage NAS. À se demander alors ce qu'entend Seagate par "Idéal pour serveur domestique"...

Moins réactif que les autres, Toshiba a désormais aussi publié sa liste pour détailler son usage de la technologie SMR. On la retrouvera dans des disques durs desktop de série P300, DT02 et DT02-V, ainsi que des références L200 et MQ04 dédiées au marché mobile. Plus précisément, les disques Toshiba SMR en circulation aujourd'hui chez Toshiba sont les P300 4 To et 6 To, DT02 4 To et 6 To, DT02-V 4 To et 6 To, L200 1 To et 2 To, et les MQ04 1 To et 2 To. Pour équiper un NAS, il faudra privilégier la série N300 spécialisée du constructeur et qui n'exploite pas la technologie tant mal-aimée. Voilà, vous savez maintenant tout !