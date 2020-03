Microsoft avait communiqué en grande pompe sur le hardware de sa XBox X, la toute puissante firme US aime bien ce genre de démonstration de gros zizi, elle l'a prouvé à chaque lancement de console ! Pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas à quoi nous attendre, vous pouvez retrouver le billet Guitou sur ce lien. Sony a tenu une conférence pour en faire de même, et comme pour la console à Microsoft, on a eu droit à des informations techniques.

Autant il était compliqué de comparer les anciennes générations du fait de machines différentes, encore que PS4 et Xbox One avaient de l'AMD Jaguar et du GPU custom, cette fois les comparaisons sont plus frontales. Sur le papier, les chiffres sont moins pompant que la XBox X. Le CPU est un Zen 2 à 8 coeurs, il n'est pas fait mention du SMT, mais gageons qu'il soit absent tant il modifie les performances ingame, et pas toujours à bon escient. Il sera bloqué à 3.5 GHz, en ce sens il est très proche de celui choisi par la Raymonde.

La partie GPU, sera assurée par du RDNA2, en crête à 2.23 GHz, avec 36CU, offrant une puissance de calcul de 10.28 TFLOPS en double précision. On reste en deçà du GPU de la XBox X, et il y a un peu moins d'unités de calcul que la RX 5700 XT, mais avec les raffinements de RDNA2, elle devrait être bien supérieure. Enfin, il y aura 16 Go de GDDR6 offrant une bande passante de 448 Go/s, une partie devrait être sélectionnée pour l'OS et les routines. Enfin, la place ne devrait pas manquer avec un SSD maison de 825 Go. D'un autre côté, des jeux à 60 Go, c'est courant et ça ne va pas s'améliorer.

Au final, on n'est pas loin de l'ennemie US, et ce d'autant plus que la machine de Sony devrait également utiliser du son couplé au Ray Tracing, c'est-à-dire que la gestion du son sera corrélée à l'incidence des rayons directeurs et des interactions des sujets avec la matière. Elle supportera également l'illumination globale, les ombres, les réflexions, et le "full RT", tout ça est du Raytracing. À suivre !