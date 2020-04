Voilà, le moment qu’on attendait vraiment tous (comment ça, « pas moi » ?) comme vers la fin de chaque trimestre, l’annonce des résultats du numéro 1 du semiconducteur (après avoir repris les devants sur Samsung très récemment). Il faut reconnaitre que la période est relativement intéressante à bien des égards : d’une, forcément, l’épidémie du coronavirus en Chine, puis dans le reste du monde ; de deux, il s’agit aussi du premier trimestre complet bouclé après le lancement du plus gros des Ryzen et des premiers Threadripper fin 2019 ; ce qui nous amène évidemment au troisième point, qu’est la dominance des Ryzen 3000 qui s’est installée depuis l’été chez de nombreux revendeurs face à des Core 9000 ayant désormais bien du mal à se faire valoir.

Bien sûr, il y a tout le reste aussi propre à l’entreprise elle-même, par exemple, le fait que la rupture avec le 14 nm se traine en longueur, hormis pour une entrée en matière timide du 10 nm sur le marché mobile, et que le fondeur a donc pour l’instant dû se contenter surtout d’annonces marketing pour (se) rassurer, mais sans vraiment de matériel à l’appui. Sans plus attendre, voici donc ses derniers résultats :

Intel (EN milliard de $ et GAAP) Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Revenu Brut (Prévision approx.) 16,1 (16,0) 16,5 (15,6) 19,2 (18,0) 20,2 (19,2) 19.8 (19,0) (18,5) Dépenses R&D + MG&A (Marketing, Administratif...) 4,9 5,0 4,7 4,9 4,8 - Revenu Opérationnel 4,2 4,6 6,4 6,8 7,0 - Revenu Net 4,0 4,2 6,0 6,9 5,7 - Marge Brute 56,6 % 59,8 % 58,5 % 58,8 % 60,6 % - Revenu Groupe Client Computing 8,6 8,8 9,7 10,0 9,8 - Revenu Groupe Data Center 4,9 5,0 6,4 7,2 7,0 - Revenu Groupe IoT 0,910 0,986 1,0 0,920 0,883 - Revenu Groupe Non-Volatile Memory Solution 0,915 0,940 1,3 1,2 1,3 - Revenu Groupe Programmable Solutions 0,486 0,489 0,507 0,505 0,519 - Mobileye 0,209 0,201 0,229 0,240 0,254 - Dividende par action (Pas en milliard !) 0,87 0,92 1,35 1,58 1,31 —

Le nouveau résumé visuel tout mimi d’Intel.

Mieux que prévu, moins bon que le dernier trimestre, mais toujours assez faramineux, et bien que le revenu net affiche un baisse. IoT, PC et datacenter sont les trois segments à l’origine de ce léger tassement, sans que l’on sache exactement ce qui a été le vrai facteur déterminant dans chaque cas, entre la situation mondiale, les problèmes d’approvisionnement, la concurrence ou simplement l'effet de saison. Enfin, il faut noter qu’Intel anticipe déjà un recul plus ou moins important pour la majorité de ses activités au cours du second trimestre, une nouvelle source d’incertitude pour le restant de l’année due à un effondrement potentiel au niveau mondial — on se doute que celui-ci pourrait d’ailleurs également concerner son concurrent AMD.

Pour l’avenir proche, Intel rappelle que Tiger Lake va débarquer dès cet été gravé en 10 nm+ (oui, avec un +), une avancée qui sera néanmoins toujours uniquement en faveur des plateformes mobiles et des OEM ; le fondeur anticipe par ailleurs une demande assez robuste chez ses partenaires, mais la concurrence promet d'être rude face au catalogue Renoir en 7 nm ! D’un autre côté, l’échantillonnage des puces Ice Lake 10 nm pour serveur est déjà bien avancé et son lancement commercial est toujours planifié pour la deuxième moitié de 2020.

En dépit des puces 10 nm en chemin, le fondeur rappelle toutefois que le procédé 14 nm restera largement prédominant au moins jusqu’en 2021, tandis que les premières puces 7 nm sont toujours au programme du 4e trimestre de 2021 — en conséquence, on se souviendra certainement du 10 nm d’Intel comme le procédé le moins productif de son histoire. Cela dit, Bob Swan et son équipe restent optimistes quant à l’avenir, accrochés aux paroles toujours pertinentes de Kelly Clarkson à cette citation d’Andy Groove :

On attend maintenant le poster de motivation pour la prochaine.