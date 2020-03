On les avait vu passer ces Ryzen 9 4900HS et HS dans des leaks, mais AMD n'avait présenté au CES que les puces dont le flagship était le 4800H. Pour autant, on sait que les processeurs se finissant par H ont un TDP de 45W et celles par HS un TDP de 35W. Eh bien finalement, AMD avait gardé dans ses poches d'autres CPU Renoir, les 4900H et 4900HS, sans oublier les 4800HS et 4600HS. La firme fait désormais ceci, elle dévoile à chaque fois un haut de gamme, qui sera battu par un autre, il suffit de voir la présentation des Ryzen 2 pour s'en rendre compte. Voici donc les dernières-nées qui complètent le tableau, et qui du coup constituent l'entièreté de la gamme Renoir :

P’tit noM Cœurs physiques/logiques Cache L2+L3 Fréuence Base - boost CŒURS GPU Fréquence GPU TDP AMD Ryzen 7 4900H 8/16 4+8 Mo 3,3 - 4,4 GHz 7 1600 MHz 45 W AMD Ryzen 7 4900HS 8/16 4+8 Mo 3,0 - 4,3 GHz 7 1600 MHz 35 W AMD Ryzen 7 4800H 8/16 4+8 Mo 2,9 - 4,2 GHz 7 1600 MHz 45 W AMD Ryzen 7 4800HS 8/16 4+8 Mo 2,9 - 4,2 GHz 7 1600 MHz 35 W AMD Ryzen 5 4600H 6/12 3+8 Mo 3,0 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 45 W AMD Ryzen 5 4600HS 6/12 3+8 Mo 3,0 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 35 W AMD Ryzen 7 4800U 8/16 4+8 Mo 1,8 - 4,2 GHz 8 1750 MHz 15 W AMD Ryzen 7 4700U 8/8 4+8 Mo 2,0 - 4,1 GHz 7 1600 MHz 15 W AMD Ryzen 5 4600U 6/12 3+8 Mo 2,1 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 15 W AMD Ryzen 5 4500U 6/6 3+8 Mo 2,3 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 15 W AMD Ryzen 3 4300U 4/4 2+4 Mo 2,7 - 3,7 GHz 5 1400 MHz 15 W

Au final, il y a de quoi faire, avec très probablement comme star la série 4600, qui devrait offrir le meilleur compromis performance/prix, avec des portables qui devraient quand même dépoter pour des prix convenables. Tellement d'années à plafonner sur des quadcores poussifs, et tout à coup tellement d'ouverture et de progression à venir !