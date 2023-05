Des résultats mi-figue mi-raisin chez AMD, mais des RX 7000 qui arrivent

AMD dans le rouge, c'est une allégorie, une hyperbole, une métaphore, une contrepèterie ? C'est en tout cas les résultats du premier trimestre 2023 qui n'a été tendre pour personne dans l'industrie, y compris ceux qui performaient plutôt bien jusque là. -9% de CA sur Q1 2023 avec 139 millions de $ de pertes vs les 951 millions de $ de bénéfices de Q2 2022.

Des résultats fortement influencés par les coûts engendrés par l'acquisition de Xilinx 1 an plus tôt, mais marqués — tout comme Intel d'ailleurs— par les ventes moribondes sur Ryzen, Threadripper ou autres chipsets, bien que la bonne tenue de ventes de GPU et une demande soutenue sur la PS5 aident bien à limiter la casse. Mais comme tout le monde, l'optimisme est affiché pour la seconde moitié de 2023 et du coup, c'est le bon timing pour causer des Radeon 7000 d'entrée et de milieu de gamme !

Ce qui nous amène aux deux informations qui nous arrivent tout droit de la toilosphère, traitant de l’arrivée imminente de plus de GPU rouges de la série 7000 dans le segment mainstream. Une mise à jour du code source de ROCm 5.6, maintenant disparue (oups, la boulette), des projets pour le Computex et ça parle de quoi ? En gros, de ça :

Rad' 7k 7950 XTX 7950 XT 7900 XTX 7900 XT 7800 XTX 7800 XT 7700 XT 7600 XT 7500 XT GPU Navi 31

Plum Bonito Navi 32

Wheat Nas Navi 33

Hotpink Bonefish CU 96 84 96 84 70 60 54 32 16 Rame et transport en commun 24 Go

384-bit 20 Go

320-bit 24 Go

384-bit 20 Go

320-bit 16 Go

256-bit 16 Go

256-bit 12 Go

192-bit 8 Go

128-bit 6 Go

96-bit L3 96 Mo 80 Mo 96 Mo 80 Mo 64 Mo 64 Mo 48 Mo 32 Mo 24 Mo Jus d'électrons (TBP) encore plus plus 355 W 300 W 300 W 285 W 225 W 120 W 100 W

C’est parmi tous ces R, ces X, ces T et ces nombres, qu’on réalise enfin qu’il peut exister de vraies grosses gammes bien étendues dans le marché du GPU, on aurait pu en douter pendant ces longs mois ou seul le haut du panier a bien daigné poser devant les objectifs. Bien que les spécifications de la 7600 XT soient en adéquation avec le modèle déjà distribué sur les portables, on ne pourra s'empêcher de noter une certaine hypocrisie de la part d’AMD, qui tacle NVIDIA pour ne pas être le plus généreux sur la VRAM, et propose, la semaine suivante, une 7600 qui n’aura clairement pas les moyens de faire tourner correctement du jus de pixel au-delà de 1080p Ultra à cause de cette même carence en vitamine GDDR6.

Qui est le chef de projet ROCm, qui est le chef de la communication ?

Du côté des RX 7800 et RX 7700, on est déjà plus à l’aise, mais AMD n’est pas très optimiste quant à son placement en face de la concurrence. La 7800 XTX devrait se placer aux abords d’une RTX 4070 ti alors que le modèle XT devrait se placer en dessous de celle-ci... sans pour autant la comparer à la 4070. La RX 7700 pour sa part à pour mission de faire jeu égal avec une RTX 4060 ti dont nous ne savons pas encore tout, mais dont les 8 Go de mémoire pourraient bien jouer en sa défaveur.

Tout ce beau monde à l’exception des séries RX 7950, sur lesquelles presque aucun détail ne filtrent— si ce n'est un mariage de cœur de corps et d'esprit avec un Ryzen 9 7950X3D, forcément — devrait être présent à la grand-messe taïwanaise du hardware prévu pour le 28 mai pour une annonce plus officielle et un défilé de modèles de références ainsi que de cartes custom des partenaires privilégiés de la marque.