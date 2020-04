Nous y assistons chaque jour davantage, AMD fait son grand retour sur la scène des processeurs, au grand dam de son concurrent de toujours, Intel, qui, après avoir lui aussi fourni d’excellents processeurs, se retrouve maintenant à la traîne du fait d’un repos un peu trop prolongé sur ses lauriers. Cependant, les bleus gardaient encore une bonne partie de leurs parts de marché sur le segment mobile, probablement grâce à ses contrats et la volonté des OEM d’éviter les surcoûts liés à l’adaptation des lignes de production à la gamme rouge.

Du coup, voir un intégrateur louer AMD, surtout avec du marketing peu significatif, reste une chose rare ; or c’est bel et bien ce qui s’est passé avec Lenovo. C’est sur Weibo que l’action s’est déroulée — l’équivalent du Facebook Chinois — avec un graphe « prouvant » l’efficacité des R7 4800U et R5 4600U sur Cinebench R15.

L’abscisse ? C’est pour les nuls !

Alors que la firme a justement déjà annoncé mettre à jour ces ThinkPad vers les solutions rouges, ces scores — bien entendu, sous clauses de variabilité liées aux exemplaires de présérie, il ne faudrait pas se manger un procès par les utilisateurs — sont extrêmement bons. D’autant plus que le modèle mis à contribution, un Xiaoxin Pro 13 — un ultrafin qui n’est pas vraiment arrivé en Europe — est loin d’être une bête de refroidissement. Avec 1 300 points pour l’hexacore et 1 550 pour l’octocore, cela signifierait laisser la concurrence dans le rétroviseur - l’i9 9980H tâtant peu ou prout ce dernier score, pour une efficacité énergétique sur papier moins bonne. Reste à voir si les tests officiels confirmeront ces annonces marketing ! (Source : NotebookCheck)