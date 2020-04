Tout le monde s'y est mis : on retrouve dans le commerce des tas de lots de ventilateurs, vendus en packs de deux, trois voire quatre moulins. Le RGB fait aussi partie du folklore, et l'idée en soi n'est pas mauvaise surtout si vous avez un AIO ou que vous voulez harmoniser la ventilation au sein de votre boîtier. Du coup, EKWB s'est dit que ça ne serait pas idiot d'emboîter le pas de la concurrence.

Le slovène a donc choisi de vendre ses modèles EVO 120ER Black BB et EVO 140ER Black BB au moins par lot de deux. Avant de passer au détail des 3 possibilités offertes, on va rappeler que les 120mm pédalent de 500 à 2200 TPM, PWM à 4 pins, soufflent 77 CFM pour un bruit de 33.5 dBA, la pression statique est de 3.16mm de flotte. Les 140mm, quant à eux, moulinent entre 500 et 2000 TPM, PWM également, le max d'air brassé est de 108 CFM pour 40.7 dBA max, 3.15mm d'eau constituent la pression statique.

EKWB vend 3 lots. Il sera possible de toper 2x120mm à 29.90€, en sachant qu'un des deux aura un câble de 30cm et l'autre 17cm. Mais aussi 3x120mm à 44.90€, les câbles mesurent 42, 30 et 17cm. Enfin 2x140mm vous coûteront 35.90€, avec un qui aura 38cm de câble, et l'autre 23. La dispo est immédiate !