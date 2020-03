Malgré les annulations chez certaines sociétés pour la présentation de leurs nouveautés - comme NVIDIA - d'autres ne se laissent pas abattre par l'actualité et continuent leurs activités professionnelles. Et c'est le cas de Microsoft, qui ne veut pas perdre de temps sur son calendrier pour la prochaine génération de consoles de jeux, le géant ne voulant certainement pas laisser la première place à Sony. Et face au silence de la société japonaise, la Raymonde décide d'enfoncer encore plus le clou dans la bataille de qui a la plus grosse en mettant à jour son annonce d'il y a quelques jours sur la prochaine Xbox Series X. En effet, cette fois-ci nous avons le droit au listing complet des composants de la prochaine tour console de salon, qui se base sur les dernières technologies de chez AMD pour le calcul et l'implémentation du Ray Tracing en hardware.

Côté CPU, nous aurons le droit à un Zen 2 sur 8 cœurs, les fans qui espéraient du Zen 3 seront déçus, mais il ne faut pas oublier que l'objectif n'est pas de créer le plus gros monstre de puissance, mais que la console reste abordable. Côté GPU, ce sera du RDNA 2 avec 56 CU, le tout tournant à 1825 MHz. À titre de comparaison, une RX 5700 XT tourne avec 40 CU à 1755 MHz, le tout sans les améliorations de l'architecture que devrait apporter RDNA 2 et le 7nm+. Il y a cependant quelques retours en arrière, notamment sur les possibilités de jouabilité en 4k : exit le 120 FPS garanti, le 60 FPS le sera et 120 sous certaines conditions. Il est fort probable que celui ne sera valable que sur les jeux peu gourmands ou exploitant le VRR, cela dépendra donc de plusieurs paramètres. Surtout que la mémoire vidéo est divisée en deux éléments : 10 Go à 560 Go/s de bande passante et 4 Go à 336 Go/s, ces derniers devant plutôt servir de mémoire vive pour le CPU. Pour terminer sur les flous enfin dissipés, le stockage est - en partie - dévoilé : 1 To de disponible en SSD NVMe, par contre sur un modèle custom et dont le fabricant n'est pas spécifié. Un immense pas en avant dans l'ensemble, mais qui soulève une question importante : quel sera le prix d'un tel monstre ? (source : Xbox)