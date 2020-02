AMD a dévoilé les processeurs mobiles série 4000 au CES. Il était important d'occuper ce marché, d'une part parce qu'il y en a raz la patate des puces Intel cantonnées à 0 évolution, surtout avec le blocage au 14nm, mais aussi parce que les clients veulent désormais du punch sur leurs portables. Zen 2 ayant fait des ravages sur desktop, il était légitime d'attendre autant de bénéfices sur les pitis zordinateurs. La gamme Ryzen 4000 est composée de puces basse tension en H, et très basse tension en U, avec des TDP respectivement de 45 et 15W.

Le flagship se nomme Ryzen 9 4800H, mais manifestement une série HS est réservée à ASUS et ses ordis de la série Zephyrus. Et autre particularité, leur TDP est de 35W, alors qu'il est de 45W normalement. Il doit très probablement s'agir de puces AMD triées, car le nouveau fleuron Ryzen 9 4900HS réservé à ASUS, offrirait des fréquences supérieures au Ryzen 9 4800H. La vitesse de base serait de 3 GHz, contre 2.9 au 4800H, et le turbo passerait à 4.4 GHz au lieu de 4.2 GHz.

Tout ceci cependant est à prendre avec des pincettes, car il s'agit des specs données par un site de vente en ligne roumain, qui déjà permet la précommande du Zephyrus G14 exhibé au CES 2020 et avec sa RTX 2060 Q-Max. Pour l'anecdote, il faut compter l'équivalent de 1900 de nos chers euros pour l'acquérir, euros pas encore défoncés par un virus qui va servir d'alibi pour moduler l'économie mondiale, mais ça c'est un tout autre débat !