En dépit des bugs et des mises à jour foireuses (mais souvent un peu chez les mêmes dirait-on, allez comprendre), Windows 10 jouit aussi d’une certaine qualité quand tout fonctionne, l'OS s’impose de toute manière comme la seule et unique solution vraiment valable pour qui ne peut se permettre de chambouler ses habitudes trop en profondeur et s’embarquer dans l’aventure d’une découverte de macOS ou de Linux.

En ce sens, on ne peut s’empêcher de sourire de lire Microsoft désormais vanter que « plus d’un milliard de personnes à travers le monde ont choisi Windows 10 pour un total de plus d’un milliard d’appareils W10 actifs », le ratio "1 pour 1" est certainement un peu fumeux et encore plus le fait d’imaginer que tous ces utilisateurs ont réellement fait ce choix de leur propre chef — bref, passons.

Le message à retenir ici, c’est que W10 comptabilise désormais 1 milliard de terminaux, ce qui veut aussi dire qu’approximativement 100 millions de copies ont ainsi été activées depuis septembre l’année dernière. D’une part, le clap de fin de Windows 7 en janvier a peut-être joué son p’tit rôle, en tout cas, ça a bien du motiver quelques transitions face au risque de se retrouver avec un OS ne profitant plus d’aucun support pour le grand public - ou un support moyennant finance pour ceux qui peuvent se le permettre et on un intérêt quelconque à le faire.

Cela dit, même sans la fin de Windows 7, la croissance de W10 — lancé en 2015 — était déjà bonne, par exemple, 700 millions en septembre 2018, 800 millions en mars 2019 et 825 en mai 2019. Ce n’était donc qu’une question de temps, mais il faut se souvenir que derrière l’appellation « Windows 10" se cache en réalité un même OS pour un parc informatique très conséquent et diversifié des PC aux laptops, en passant par les tablettes 2 en 1, la plateforme Mixed Reality et les consoles Xbox, sans oublier les futurs appareils à deux écrans pliables, qui rejoindront donc prochainement la horde W10 avec Windows 10 X.

Et ce n’est pas terminé, atteindre la barre des 1 milliard n’était même que le début a dit Microsoft ! Longue vie à W10, pour tout le monde, partout, sous toutes les formes ? Et puis des bugs aussi diversifiés que les appareils équipés sont multiples ?